В Самаре организовали фанзону сборной России по футболу "Наши парни"

Сегодня в Самаре на стадионе "Солидарность Арена" начнет работать фанзона сборной России по футболу "Наши парни. Играем за вас". В 23.00 по местному времени здесь на большом экране будут транслировать матч Россия - Бельгия.

Самара стала одним из городов-участников фанфестиваля Евро-2020 Российского футбольного союза. Масштабную фанзону решили организовать на стадионе "Солидарность Арена", где прошли игры Чемпионата мира по футболу - 2018.

На стадионе установили большой экран для прямых трансляций матчей с участием российских футболистов. Вместе с самарскими болельщиками сегодняшнюю игру посмотрят легендарные игроки и тренеры сборной России.

За три часа до начала трансляции на территории стадиона для зрителей будут организованы футбольные матчи среди болельщиков, автограф-сессии с амбассадором российского футбола, спортивные и интерактивные площадки, стена пожеланий. Кроме того, будет функционировать парк экстремальных видов спорта: площадки воркаута и кроссфита, скейтпарк.

Фанзона у "Солидарность Арены" будет работать только в дни трансляций игр сборной России, предупредили организаторы. Это 16 июня в 17.00, когда состоится матч Россия - Финляндия, и 21 июня в 23.00 - матч Россия - Дания.

Вход в фанзону свободный, со стороны третьего гейта. Вместимость площадки - не более пяти тысяч зрителей, всем нужно соблюдать социальную дистанцию и использовать маски.

А 21 июня вечером здесь откроется выставка "Трофи-тур", которую организует ФК "Зенит" для демонстрации кубка победителя российской премьер-лиги. Болельщики смогут сделать памятную фотографию, поучаствовать в конкурсах, выиграв сувениры от клуба.