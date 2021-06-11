В Омске пройдет фестиваль-парад "Паруса России"

День России омичи отметят под парусами. К государственному празднику приурочен фестиваль-парад по Иртышу. Парусный флот яхт-клубов города пройдет в строю вдоль омских набережных, неся на борту государственные флаги Российской Федерации.

В этом году акция отмечает десятилетие, поэтому провести ее планируют с особым размахом. Приглашения уже получили все капитаны без исключения.

- Возглавит парад легендарная кругосветная яхта "Сибирь", - сообщил "РГ" руководитель пресс-службы Федерации парусного спорта Омской области Денис Иовлев. - Водное шествие стартует в полдень 12 июня от Железнодорожного моста и пройдет по акватории Иртыша до Телецентра. Поэтому увидеть парад смогут многие омичи.

К омской акции присоединятся города страны, где развит парусный спорт.

Стоит сказать, что после завершения экспедиции яхты "Сибирь", посвященной 200-летию открытия Антарктиды русскими мореплавателями, в Омском яхтклубе царит небывалый ажиотаж. Юные омичи хотят стать моряками дальнего плавания, однако вместить всех желающих клуб не в состоянии. Поэтому, чтобы расширить возможности, стал участником конкурса на грант.

- Государственная поддержка поможет нам организовать качественную подготовку будущих морских путешественников в филиалах клуба, укрепить материальную базу, - пояснил капитан "Сибири" Сергей Щербаков.

12 июня у причала в центре города капитан вручит награды победителям всероссийских и региональных регат.