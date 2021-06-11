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Рубрика: Спорт

Ильин перешел в "Краснодар", а Уткин отдан в аренду в "Ахмат"

Текст: Александр Ершов
В пятницу футбольные клубы РПЛ "Краснодар" и "Ахмат" объявили о довольно громком двойном трансфере. Теперь уже экс-форвард грозненцев Владимир Ильин перешел в "Краснодар", а молодой полузащитник кубанцев Даниил Уткин отдан в аренду сроком на один год в команду из столицы Чечни.
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Как рассказали в пресс-службе ФК "Краснодар", 29-летний Ильин подписал с новым коллективом трехлетний контракт (до конца мая 2924 года). В какую сумму обошлась кубанцам покупка нападающего, не сообщается.

Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости
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Владимир Ильин родился 20 мая 1992 года в Санкт-Петербурге, занимался в нескольких местных спортивных школах, а дебютировал в профессиональном футболе за выступавший во втором дивизионе клуб "Питер". Затем выступал за питерское "Динамо", "Тосно" из Ленинградской области, краснодарскую "Кубань". В Российской премьер-лиге впервые вышел на поле в 2107 году за "Урал".

За коллектив из Екатеринбурга провел 80 матчей, а с начала 2020 года Ильин выступал за "Ахмат", в котором сыграл в 40 встречах и забил 11 мячей.

Как известно, "Краснодар" после недавнего ухода шведа Маркуса Берга, бразильца с российским паспортом Ари и Евгения Маркова остался без ударного центрофорварда. Судя по всему, Ильин и куплен именно для того, чтобы выступать на этой позиции. Правда, раньше громкими бомбардирскими качествами, выступая за другие команды, нападающий не блистал. Не исключено, под руководством нового главного тренера Виктора Гончаренко форвард, умеющий остро действовать на острие атаки, раскроется по-новому.

Что касается Даниила Уткина, то 21-летний воспитанник Академии "Краснодара", игрок молодежной сборной России, один из самых талантливых футболистов своего поколения ярко дебютировал в составе "быков", забивал даже в Лиге чемпионов (он сыграл за основной состав "черно-зеленых" 64 матча, забил 7 мячей и отдал 3 результативные передачи), но из-за травмы почти не выходил на поле в концовке нынешнего сезона. И вот теперь очередной способный игрок кубанцев покидает родной коллектив.

По информации официального сайта "Ахмата", грозненский клуб "имеет приоритетное право выкупа трансфера игрока после завершения срока аренды", которая истекает 31 мая 2022 года.

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