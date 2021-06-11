Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко перешел в "Ростов"

Нападающий "Динамо" Николай Комличенко перешел в "Ростов". Футболист арендован с правом выкупа до 30 июня 2022 года.

Как сообщает пресс-служба ФК "Ростов", Николай Комличенко успешно выступал за чешский клуб "Млада Болеслав" - в 74 матчах забил 46 мячей и сделал 14 голевых передач. В 2019 году перешел в московского "Динамо", в составе которого участвовал в 38 матчах и забил восемь голов.

"Рад присоединиться к "Ростову". Это сильный клуб с хорошей организацией. Будет очень интересный сезон. Мои цели - играть, приносить максимальную пользу команде и добиваться результата", - прокомментировал переход спортсмен.

Согласно данным Transfermarkt стоимость аренды Николая Комличенко составляет 3,5 миллиона евро.

Кстати

ФК "Ростов" воспользовался опцией выкупа нападающего и заключил контракт с гамбийским футболистом Али Соу. Во второй части сезона провел 12 матчей за донской клуб и забил три мяча. Из них два в ворота действующего чемпиона страны - "Зенита".