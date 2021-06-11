"Сестра Аленки": В Ростове раскритиковали новую статую "Девушки с веслом"

Установленная возле Гребного канала "Дон" скульптура девушки с веслом стала предметом жаркого обсуждения в соцсетях. Ростовчане возмущаются как видом, так и непрофессионализмом работы, а также ставят по сомнения художественную ценность творения. "Это напоминает детское творчество, на которое больно и страшно смотреть". Мало того, ее уже сравнили с бесславной скульптурой "Аленке" из Воронежской области, которая напугала жителей своим свирепым видом. Некоторые жители назвали их сестрами.

Изделие изготовлено из некачественного, по всей видимости, гипса, поскольку уже "поползло" по швам, и, например, на руке открылась тяжелая рана. Необычно тонкое весло, которое девушка держит в руках, изогнуто и мало похоже на весло, и зрители сравнили его с капельницей.

Некоторых смутил совершенно оголенный вид девушки, ибо на обозрение публики она предстала в обнаженном виде. Причем ценители прекрасного углядели анатомические неправильности в фигуре - грудь не на своем месте, а выше, колени на разном уровне. У девушки до некрасивости короткая шея и тяжелое непривлекательное лицо.

- На самом деле наши девушки, занимающиеся гребней - очень красивые, и фигурки у них на загляденье, - рассказывает "РГ" сотрудница спортивной школы олимпийского резерва №5, на территории которой установили скульптуру. - Конечно, мое мнение - такие "малые архитектурные формы" просто дискредитируют и спортсменов, и гребной спорт вообще.

Именно на спортшколу переводят стрелки в администрации самого Гребного канала. Дескать, образчик современной архитектуры появился не на его территории.

- Но лично мое мнение - не стоит он такого внимания. Установлен прямо в цветочной клумбе - то есть и относиться к нему нужно не как к скульптуре или памятнику, а как к тем же грибкам, зверушкам, которые украшают газоны. Я думаю, никакого отношения эта фигурка не имеет ни к спортсменам, ни к гребному спорту, иначе потребовалось бы множество согласований и утверждений, - рассказал "РГ" источник в администрации Гребного канала.

По словам источника, стоимость изваяния достигает 400 тысяч рублей, а поставлена она в день рождения исполняющего обязанности директора Гребного канала. Сам Андрей Геннадьевич Петров не стал комментировать ситуацию, сославшись на планерки и совещания.

К слову, завоевавшая всероссийскую славу "Аленка" из Нововоронежа, обошлась в миллион рублей, а установили ее в декабре прошлого года в честь 250-летия села. Из-за критики скульптуру решили убрать.