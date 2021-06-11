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11.06.2021 20:54
Рубрика: Спорт

Российский боксер Андреев завоевал золотой пояс чемпиона WBA

Текст: Максим Домчев
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости
Фото: Владимир Сергеев / РИА Новости

Россиянин Роман Андреев в пятницу завоевал титул чемпиона WBA Gold в легком веcе, победив представителя Никарагуа Фредди Фонсеку.

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
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35-летний Андреев подошел к этому бою со стопроцентным показателем - 24 победы в 24 поединках. При этом 17 из них были добыты нокаутом.

Поединок продлился все 12 раундов. По итогам все трое рефери отдали победу Андрееву - 116:110, 117:109, 115:111, который одержал 25-ю победу. У его оппонента стало пять поражений при 29 победах и одной ничьей.

Андреев получил пояс чемпиона WBA Gold и право сразиться за титул чемпиона мира. Его соперником может стать абсолютный чемпион в этой весовой категории Теофимо Лопес из США, либо обладатель звания "регулярного" чемпиона еще один американец Джервонта Дэвис.

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