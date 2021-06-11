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Рубрика: Спорт

Спирос Капралос - новый президент Европейских олимпийских комитетов

Текст: Николай Долгополов
Фото: ARIS MESSINIS / POOL / AFP) Фото: ARIS MESSINIS / POOL / AFP)
Фото: ARIS MESSINIS / POOL / AFP)

Известный в прошлом ватерполист, 66-летний член МОК от Греции Спирос Капралос победил на выборах, проходивших в Афинах. Новый президент ЕОК получил поддержку представителей 34 стран Европы, значительно опередив датчанина Нильса Нюгера, временно исполнявшего обязанности главы организации.

Фото: iStock
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В последнее десятилетие ЕОК стал играть значительную роль в спортивной жизни Старого континента. В своей речи Спирос Капралос пообещал провести Европейские игры, которые пройдут в Польше в 2023 году на высочайшем уровне, а в будущем увеличить количество представленных в них видов спорта.

Не заставили себя ждать и другие перемены. Так, на место добровольно ушедшей на днях из МОК в связи с болезнью олимпийской чемпионки американской лыжницы Кикки Рэндалл на Исполкоме МОК в Лозанне членом этой организации избрана ее соперница по лыжным гонкам Астрид Якобсен. Чемпионке зимних Игр-2018 в составе сборной Норвегии в эстафете 4х5 км исполнилось 34 года. Недавно она объявила об уходе их большого спорта, а теперь вернулась в спорт олимпийский.

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