Волейболиста "Факела" избили в центре Москвы

Инцидент произошел рано утром 6 июня на Новослободской улице, когда спортсмен возвращался из бара. У Чанчикова произошел конфликт с неизвестным, и тот ударил его по голове. Волейболист упал и ударился головой об асфальт. В результате 24-летнего Чанчикова госпитализировали - у него проломлены кости свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга.

Личность нанесшего удар спортсмену установлена, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Чанчиков ранее играл в московском "Динамо" и сургутском "Газпром-Югре". А в июне заключил контракт с "Факелом" из Нового Уренгоя.