Волейболиста "Факела" избили в центре Москвы

Новости

Депутаты РТ предложили повысить возраст продажи оружия до 21 года 13:20
В Москве можно будет пожениться на Северном речном вокзале и на "Маяковской" 13:10
Найден актер на роль писателя Эдгара По в триллере с Кристианом Бэйлом 13:07
В Санкт-Петербурге не будут разводить мосты в ночь на 13 июня 13:07
Доктор Румянцев призывает увеличить зарплаты врачей 13:05
Лондон признал непричастность России к инциденту с самолетом Ryanаir 13:03
Twitter оштрафовали на 4 миллиона рублей за несоблюдение российских законов 13:02
Оперштаб: Еще 3061 пациент вылечился от коронавирусной инфекции в Москве 12:52
Видео: В Оренбуржье экипаж ДПС остановил нарушителя стрельбой по колесам 12:48
В Севастополе назначена председательница горизбиркома 12:40
В Москве задержан мошенник, виртуально продавший сантехнику на 1 млн рублей 12:38
Из сериала по "Властелину колец" требуют убрать эротические сцены 12:34
Хакеры взломали разработчиков серии FIFA 12:31
Астрономы заметили в центре Галактики гигантскую мигающую звезду 12:25
Врачи назвали два напитка, обостряющие артрит 12:20
Более миллиона человек проверили новостройки через сервис ДОМ.РФ 12:12
Названы самые интересные достопримечательности России 12:01
Нападающий московского "Динамо" Николай Комличенко перешел в "Ростов" 11:59
У "Властелина колец" появится аниме-приквел 11:57
Бывший работник попытался ограбить свое предприятие 11:51
Генич назвал фаворита Евро-2020 11:41
В Нижнем Новгороде запустили турпоездки на судах на подводных крыльях 11:41
Абрамченко поручила разобраться с ценами на минудобрения 11:38
В Москве группа лжеюристов обманывала пенсионеров 11:34
Россия с 17 июня повышает экспортную пошлину на пшеницу 11:29
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Названы имена лауреатов Госпремии
Названы имена лауреатов Госпремии
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
11.06.2021 13:03
Рубрика: Происшествия

Волейболиста "Факела" избили в центре Москвы

Текст: Максим Домчев
В центре Москвы избили волейболиста "Факела" Алексея Чанчикова. Он был госпитализирован с тяжелыми травмами головы, сообщает ТАСС.
Алексей Чанчиков. Фото: Волейбольный клуб "ФАКЕЛ" Алексей Чанчиков. Фото: Волейбольный клуб "ФАКЕЛ"
Алексей Чанчиков. Фото: Волейбольный клуб "ФАКЕЛ"

Инцидент произошел рано утром 6 июня на Новослободской улице, когда спортсмен возвращался из бара. У Чанчикова произошел конфликт с неизвестным, и тот ударил его по голове. Волейболист упал и ударился головой об асфальт. В результате 24-летнего Чанчикова госпитализировали - у него проломлены кости свода и основания черепа, а также ушиб головного мозга.

Фото: milana_tulpanova/instagram.com
В Москве избили бывшую жену футболиста Александра Кержакова

Личность нанесшего удар спортсмену установлена, возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Чанчиков ранее играл в московском "Динамо" и сургутском "Газпром-Югре". А в июне заключил контракт с "Факелом" из Нового Уренгоя.

Происшествия Преступления Спорт Волейбол