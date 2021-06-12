Аршавин заявил, что он против иностранцев в сборной России

Бывший капитан сборной России по футболу Андрей Аршавин поделился своими впечатлениями от состава национальной команды на чемпионат Европы.

В частности, Аршавин отметил, что он против выступления иностранцев в нашей сборной.

"Почему я против Фернандеса в сборной? Как болельщик и игрок я бы хотел, чтобы за Россию выступали только российские футболисты. Если бы от меня зависело, я был бы против. Условно, предложили бы мне Марио вместо Анюкова, я бы выбрал Анюкова", - приводит слова Аршавина championat.com.

Также Аршавин признался, что ничья в сегодняшней встрече с Бельгией будет хорошим результатом для россиян.

"Все-таки бельгийцы намного сильнее. Ничья станет хорошим итогом для нас. Что касается финнов, то они изначально кажутся аутсайдерами, а с датчанами поборемся. Было бы неплохо выйти из группы и дойти до четвертьфинала. На чемпионате мира-2018 мы перепрыгнули свой уровень. Где-то повезло, где-то нет, но без удачи успеха не добиться", - подчеркнул Аршавин.