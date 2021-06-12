Джокович вышел в финал "Ролан Гаррос", обыграв Надаля

Серб Новак Джокович стал вторым финалистом Открытого чемпионата Франции ("Ролан Гаррос") по теннису. В решающем матче в воскресенье он встретится с греком Стефаносом Циципасом.

В полуфинале Джокович достаточно неожиданно одолел в четырех сетах рекордсмена по числу побед на соревнованиях в Париже Рафаэля Надаля - 3:6, 6:4, 7:6, 6:2.

Пожалуй, переломным в противостоянии двух звезд мирового тенниса стал третий сет, по ходу которого Новак подавал на партию, но упустил подачу, после чего Надаль вышел вперед 6:5, однако на тай-брейке сильнее оказался Джокович. В четвертом сете испанец обратился за помощью к врачам и, как показалось, не смог на максимуме отыграть концовку поединка.

В финале Джоковичу предстоит встретиться с Циципасом, который в полуфинале в пяти сетах переиграл Александра Зверева - 6:3, 6:3, 4:6, 4:6, 6:3. Благодаря участию в решающем матче "Ролан Гаррос" Стефанос впервые в карьере станет четвертой ракеткой мира в обновленном рейтинге ATP.