Головин: Мы можем биться с Бельгией

Полузащитник сборной России и "Монако" Александр Головин в интервью официальному сайту УЕФА поделился своими ожиданиями от Евро-2020 и назвал игроков нашей сборной, которые могли бы переехать в Европу.

"Кто мог бы заиграть в Европе? Роман Зобнин - 100 процентов. Все время был как раз-таки готов Артем Дзюба. Но понятно, что он, наверное, вряд ли уже будет принимать какое-то предложение. Тот же Георгий Джикия тоже может спокойно пойти в какую-то команду. Он очень хорошо, уверенно смотрится в обороне", - сказал Головин.

Что касается чемпионата Европы, то, по мнению Головина, сборная России готова биться с лучшей национальной командой мира - Бельгией, матч с которой состоится сегодня в 22:00 в Санкт-Петербурге.

"Мы практически каждый день готовимся к этой встрече. Надеюсь, будем готовы. Понятно, что у всех свои турнирные задачи, но я думаю, что нам вполне по силам биться с Бельгией. Сейчас первый шаг - это бельгийцы. Потом будем думать о следующем поединке и так далее", - отметил Александр.