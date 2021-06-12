Хорватские футболисты не преклонят колени перед игрой Евро с англичанами

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что он и его партнеры не будут преклонять колени перед началом матча чемпионата Европы по футболу с командой Англии, и объяснил причину.

"Наша позиция заключается в том, что мы не будем становиться на колени. Для этого нет особой причины, но мы поговорили между собой и решили не делать этого, но это не означает, что мы не против расизма или дискриминации в футболе. Есть много других способов бороться с этим", - сказал Модрич в эфире ВВС.

Капитан хорватской сборной назвал команду Англии, которая, в свою очередь, решила поддержать движение Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), одним из фаворитов Евро-2020. "Но это не означает, что мы сами не собираемся играть и добиваться результатов. В прошлом году мы показали, что можем и знаем, как играть против Англии, и, надеюсь, сможем показать это снова в воскресенье", - отметил Модрич.

Матч группы D между сборными Хорватии и Англии пройдет 13 июня в Лондоне и начнется в 16.00 мск.