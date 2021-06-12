Хорватские футболисты не преклонят колени перед игрой Евро с англичанами
Капитан сборной Хорватии Лука Модрич заявил, что он и его партнеры не будут преклонять колени перед началом матча чемпионата Европы по футболу с командой Англии, и объяснил причину.
"Наша позиция заключается в том, что мы не будем становиться на колени. Для этого нет особой причины, но мы поговорили между собой и решили не делать этого, но это не означает, что мы не против расизма или дискриминации в футболе. Есть много других способов бороться с этим", - сказал Модрич в эфире ВВС.
Капитан хорватской сборной назвал команду Англии, которая, в свою очередь, решила поддержать движение Black Lives Matter ("Жизни чернокожих важны"), одним из фаворитов Евро-2020. "Но это не означает, что мы сами не собираемся играть и добиваться результатов. В прошлом году мы показали, что можем и знаем, как играть против Англии, и, надеюсь, сможем показать это снова в воскресенье", - отметил Модрич.
Матч группы D между сборными Хорватии и Англии пройдет 13 июня в Лондоне и начнется в 16.00 мск.
Что такое Fan ID и как он будет работать на чемпионате Европы в Санкт-Петербурге 05:00
На матчах чемпионата Европы по футболу-2020 в России вопросы безопасности будут решать с помощью паспорта болельщика. Что это такое, как его получить и как он будет работать, а также что можно и нельзя проносить на стадион - узнайте в материале "РГ"
Сборная Италии разгромила Турцию в первом матче Евро-2020 00:00
Сборная Италии разгромила команду Турцию в первом матче чемпионата Европы по футболу. Все три гола были забиты во втором тайме. Отличились Иммобиле, Инсинье, а еще один мяч турки забили в свои ворота. Поединок проходил в Риме
Первый мяч Евро-2020 был забит в свои ворота 11.06.2021
Защитник сборной Турции Мерих Демирал отправил мяч в свои ворота в первом матче финальной стадии чемпионата Европы-2020 против Италии. Счет стал 1:0 в пользу "Скуадры адзурры". Поединок проходит в Риме на стадионе "Олимпико"
Главный тренер сборной Бельгии: У нас с Россией нет друг от друга секретов 11.06.2021
Сборная Бельгии хорошо подготовилась к стартовому поединку на чемпионате Европы по футболу против российской команды. Об этом на пресс-конференции накануне поединка заявил наставник "Красных дьяволов" Роберто Мартинес