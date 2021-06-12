Российская гимнастка Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой Европы

Россиянка Арина Аверина победила в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.

В сумме за четыре упражнения Арина Аверина набрала 109,100 балла. Ее сестра-близнец Дина Аверина заняла третье место (107,325): сначала она уронила булаву, а потом лента завязалась в узел. Поэтому российскую гимнастку совсем на немного обошла представительница Болгарии Боряна Калейн (107,625).

Дина Аверина является наиболее титулованной "художницей" на этом пьедестале. Именно она три раза подряд становилась абсолютной чемпионкой мира (2017-2019). Однако в 2021 году гимнастка на чемпионате России стала в многоборье третьей, уступив сестре и Лале Крамаренко.