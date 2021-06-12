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12.06.2021 18:56
Рубрика: Спорт

Российская гимнастка Арина Аверина стала абсолютной чемпионкой Европы

Текст: Анна Козина
Россиянка Арина Аверина победила в многоборье на чемпионате Европы по художественной гимнастике, который проходит в болгарской Варне.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

В сумме за четыре упражнения Арина Аверина набрала 109,100 балла. Ее сестра-близнец Дина Аверина заняла третье место (107,325): сначала она уронила булаву, а потом лента завязалась в узел. Поэтому российскую гимнастку совсем на немного обошла представительница Болгарии Боряна Калейн (107,625).

Фото: Алексей Филиппов/ РИА Новости
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Дина Аверина является наиболее титулованной "художницей" на этом пьедестале. Именно она три раза подряд становилась абсолютной чемпионкой мира (2017-2019). Однако в 2021 году гимнастка на чемпионате России стала в многоборье третьей, уступив сестре и Лале Крамаренко.

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