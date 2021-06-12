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12.06.2021 18:19
Рубрика: Спорт

Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в финале "Ролан Гаррос"

Текст: Анна Козина
Россиянка Анастасия Павлюченкова не смогла завоевать титул на турнире "Большого шлема", уступив в финале Открытого чемпионата Франции по теннису.
Фото: AFP/Christophe ARCHAMBAULT Фото: AFP/Christophe ARCHAMBAULT
Фото: AFP/Christophe ARCHAMBAULT
Фото: EPA-EFE/IAN LANGSDON
Джокович вышел в финал "Ролан Гаррос", обыграв Надаля

В решающем матче российская теннисистка, 31-я ракетка турнира, со счетом 1:6, 6:2, 4:6, потерпела поражение от несеяной Барборы Крейчиковой из Чехии. Поединок продолжался почти два часа.

Для новоявленной чемпионки это был первый одиночный финал "мэйджора" в карьере, как и для Павлюченковой. В то же время 33-летняя Крейчикова - победительница пяти турниров "Большого шлема" в парном разряде (дважды) и в миксте (трижды).

В воскресенье Крейчикова как раз поборется за очередной трофей в женском парном разряде. Вместе со своей соотечественницей Катаржиной Синяковой она сыграет против Беттани Маттек-Сэндс (США) и Иги Свентек (Польша).

Выиграть одиночку и пару на "Ролан Гаррос" в один год удавалось лишь одной теннисистке в истории - француженке Мари Пирс в 2000 году.

Фото: MARTIN BUREAU / AFP

В свою очередь финал юниорского Открытого чемпионата Франции также сложился не в пользу россиянки. 16-летняя Эрика Андреева уступила представительнице Чехии Линде Носковой со счетом 6:7 (3:6), 3:6.

А вот в парном разряде российская юниорка Оксана Селехметьева вместе с филиппинкой Александрой Эалой стала чемпионкой "Ролан Гаррос-2021", обыграв в решающем матче соотечественницу Марию Бондаренко и венгерку Амариссу Киару со счетом 6:0, 7:5.

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