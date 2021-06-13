Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

Российский боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Заявлении о завершении карьеры Поветкин сделал в воскресенье. "Годы берут свое, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать", - цитирует Поветкина РИА Новости.

Олимпийскому чемпиону 2004 года 41 год. Свой последний поединок он провел в марте нынешнего года, уступив нокаутом в матче-реванше британскому боксеру Диллиану Уайту. Всего на счету Поветкина 36 побед, три поражения и ничья.

На счету россиянина титулы временного чемпиона WBC и регулярного чемпиона WBA.