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13.06.2021 19:40
Рубрика: Спорт

Александр Поветкин объявил о завершении карьеры

Текст: Максим Домчев
Российский боксер, олимпийский чемпион Александр Поветкин принял решение завершить спортивную карьеру из-за проблем со здоровьем.

Заявлении о завершении карьеры Поветкин сделал в воскресенье. "Годы берут свое, решил завершить карьеру. Нужно еще многое пролечить. Мне уже не 20 лет. Такое решение всегда непросто дается. Но время дает о себе знать", - цитирует Поветкина РИА Новости.

Фото: Cliff Hawkins/Getty Images
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Олимпийскому чемпиону 2004 года 41 год. Свой последний поединок он провел в марте нынешнего года, уступив нокаутом в матче-реванше британскому боксеру Диллиану Уайту. Всего на счету Поветкина 36 побед, три поражения и ничья.

На счету россиянина титулы временного чемпиона WBC и регулярного чемпиона WBA.

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