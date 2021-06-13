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13.06.2021 10:38
Рубрика: Спорт

Буффон намерен вернуться в родную "Парму"

Текст: Максим Макарычев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

По окончании контракта в конце июня 43-летний вратарь Джанлуиджи Буффон, который провел 8 игр серии А в этом сезоне, покинет туринский "Ювентус".

Бывший многолетний вратарь итальянской сборной, успевший поиграть в "Пари Сен-Жермен", получил несколько предложений, однако склоняется завершить блистательную карьеру в "Парме", сообщил в своем блоге итальянский журналист Фабрицио Романо.

Дебютировавший в серии "А" в 1995 году вместе с этой командой, Буффон после завершения карьеры может стать тренером этого клуба. "Парма", основанная в 1913 году, покинула серию А и в следующем сезоне будет выступать в серии B.

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