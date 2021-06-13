Джокович второй раз в карьере выиграл "Ролан Гаррос"

В решающем матче Открытого чемпионата по теннису первая ракетка мира Новак Джокович одержал волевую победу над греком Стефановом Циципасом в пяти сетах.

Финал мужского турнира стал настоящим украшением "Ролан Гаррос". Греческий спортсмен Стефанос Циципас показал яркую игру и был в шаге от победы в первом в карьере финале турнира Большого шлема.

Стартовый сет прошел в упорной борьбе и завершился тай-брейком, где фортуна повернулась лицом к Циципасу. Неудача огорчила Джоковича, и во второй партии он был явно не похож на себя. Итог - 2:6, и Циципас оказался всего в одном выигранном сете от победы.

Поняв, что отступать уже некуда, серб смог раскрепоститься и начал постепенно перехватывать инициативу. Как результат, третья партия осталась за ним - 6:3. В четвертой борьбы стало еще меньше. Циципас все никак не мог поймать упущенный ритм, а Джокович, напротив, почувствовал "вкус крови" и начал добивать жертву.

И все же грек смог побороться в решающем сете, но спустя 4 часа и 12 минут Джокович победно вскинул руки вверх - 6:4. Эта победа стала второй в карьере на "Ролан Гаррос" для теннисиста из Сербии.