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13.06.2021 20:51
Рубрика: Спорт

Джокович второй раз в карьере выиграл "Ролан Гаррос"

Текст: Максим Домчев
В решающем матче Открытого чемпионата по теннису первая ракетка мира Новак Джокович одержал волевую победу над греком Стефановом Циципасом в пяти сетах.
Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP
Фото: Christophe ARCHAMBAULT / AFP

Финал мужского турнира стал настоящим украшением "Ролан Гаррос". Греческий спортсмен Стефанос Циципас показал яркую игру и был в шаге от победы в первом в карьере финале турнира Большого шлема.

Фото: AFP/Christophe ARCHAMBAULT
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Стартовый сет прошел в упорной борьбе и завершился тай-брейком, где фортуна повернулась лицом к Циципасу. Неудача огорчила Джоковича, и во второй партии он был явно не похож на себя. Итог - 2:6, и Циципас оказался всего в одном выигранном сете от победы.

Поняв, что отступать уже некуда, серб смог раскрепоститься и начал постепенно перехватывать инициативу. Как результат, третья партия осталась за ним - 6:3. В четвертой борьбы стало еще меньше. Циципас все никак не мог поймать упущенный ритм, а Джокович, напротив, почувствовал "вкус крови" и начал добивать жертву.

И все же грек смог побороться в решающем сете, но спустя 4 часа и 12 минут Джокович победно вскинул руки вверх - 6:4. Эта победа стала второй в карьере на "Ролан Гаррос" для теннисиста из Сербии.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема" "Ролан Гаррос" - 2021