Нагучев рассказал, что его разочаровало в матче Бельгия - Россия
Комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев рассказал, что его разочаровало в матче Бельгия - Россия.
Нагучев в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" поделился своим мнением о матче, в котором российская команда уступила со счетом 0:3.
"В одном матче можно обыграть кого угодно, даже Бельгию. Но вчера мы сделали все, чтобы ей проиграть. Для меня этот матч стал разочарованием не потому, что мы проиграли Бельгии, а потому, как мы это сделали. Да, мы слабее Бельгии, многие страны слабее нее, но мне не понравилось, как играла наша команда", - сказал он.
Нагучев также ответил на слова некоторых игроков российской сборной, которые после матча заявили, что бельгийцы в этой встрече ничего не показали.
"После матча мне не понравились комментарии некоторых игроков сборной России, сказавших, что бельгийцы в этом матче ничего не показали. А зачем им что-то было показывать, ведя после первого тайма со счетом 2:0? Что могла показать сборная Бельгии, если команда России даже не смогла ударить в створ ворот?".
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