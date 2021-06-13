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13.06.2021 12:20
Рубрика: Спорт

Нагучев рассказал, что его разочаровало в матче Бельгия - Россия

Текст: Максим Домчев

Комментатор "Матч ТВ" Роман Нагучев рассказал, что его разочаровало в матче Бельгия - Россия.

Фото: Артур Лебедев/ТАСС
Ловчев объяснил крупное поражение сборной России от Бельгии

Нагучев в эфире видеопроекта RG.RU "Игра головой" поделился своим мнением о матче, в котором российская команда уступила со счетом 0:3.

"В одном матче можно обыграть кого угодно, даже Бельгию. Но вчера мы сделали все, чтобы ей проиграть. Для меня этот матч стал разочарованием не потому, что мы проиграли Бельгии, а потому, как мы это сделали. Да, мы слабее Бельгии, многие страны слабее нее, но мне не понравилось, как играла наша команда", - сказал он.

Нагучев также ответил на слова некоторых игроков российской сборной, которые после матча заявили, что бельгийцы в этой встрече ничего не показали.

"После матча мне не понравились комментарии некоторых игроков сборной России, сказавших, что бельгийцы в этом матче ничего не показали. А зачем им что-то было показывать, ведя после первого тайма со счетом 2:0? Что могла показать сборная Бельгии, если команда России даже не смогла ударить в створ ворот?".

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