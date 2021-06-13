Ромелу Лукаку: Я плакал, когда узнал, что случилось с Кристианом

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку, оформивший дубль в матче с Россией (3:0) рассказал о своей реакции на новости о Кристиане Эриксене. Напомним, полузащитник сборной Дании потерял сознание прямо во время матча с Финляндией, из-за чего игра была остановлена и доиграна позднее. Сообщается, что Эриксен пришел в себя.

"Было сложно собраться после вестей об Эриксене. Я плакал, когда узнал, что случилось с Кристианом. Все мои мысли были о его семье, о его родителях, жене, детях, сестре. Мы много времени проводим вместе, многое делаем вместе с Кристианом. Мне было тяжело видеть, что с ним происходит. Но мне помогла моя команда. И я ей очень благодарен", - сказал Лукаку.

Напомним, Ромелу Лукаку и Кристиан Эриксен выступают за миланский "Интер".