Сборная РФ по баскетболу сыграет в финале польского Energia Cup

Новости

Андрей Бочкарев: Метро в Москве продолжит строиться и в нерабочую неделю 12:31
МЧС предупредило москвичей о сильном дожде и ветре 12:27
Путин: Продление СНВ-3 - проявление профессионализма Байдена 12:24
В Москве запустили розыгрыш автомобилей среди вакцинировавшихся 12:05
Сергей Собянин заявил, что прошел ревакцинацию от коронавируса 11:52
Концертный зал Music Media Dome могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19 11:49
Юрий Семин прокомментировал поражение сборной России от Бельгии 11:48
В трех лагерях Приангарья детей отправили домой из-за COVID-19 11:39
В Москве отменили общегородской выпускной в Парке Горького 11:28
Путин: Компании из США хотят работать у нас, но их за уши вытаскивают с рынка 11:25
Оперштаб: Еще 3038 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:20
На Южном Урале водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе 10:58
Граждане Швейцарии проголосуют по запрету пестицидов 10:58
Названы самые востребованные вакансии этого лета 10:56
В Роспотребнадзоре рассказали, как часто возникают эпидемии, подобные нынешней 10:50
Бельгиец Кастань не сыграет на Евро из-за травмы 10:44
Буффон намерен вернуться в родную "Парму" 10:38
Бочкарев: На треть готов участок Юго-Восточной хорды от Курьяновского бульвара до Кантемировской улицы 10:01
Воскресенье в Москве станет самым теплым днем с начала лета 09:54
В Екатеринбурге житие Александра Невского представили в виде книг 08:57
Адесанья защитил титул чемпиона UFC, победив Веттори 08:54
В Китае при взрыве газа на рынке погибли 11 человек, 144 ранены 08:48
Россиянам рассказали, на что лучше поменять доллары 08:45
Нидерланды - Украина - онлайн-трансляция матча чемпионата Европы по футболу 08:40
Reuters: Лидеры G7 договорились о едином подходе к Китаю 08:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
МВД предложило сделать диагностику частных легковых машин добровольной
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
Полное расписание чемпионата Европы по футболу-2020
13.06.2021 11:06
Рубрика: Спорт

Сборная РФ по баскетболу сыграет в финале польского Energia Cup

Текст: Илья Трисвятский
Мужская сборная России по баскетболу сегодня, 13 июня, сыграет в финале проходящего в Польше товарищеского турнира Energia Cup с хозяевами площадки. Встреча в городе Гливице будет показана на федеральном спортивном телеканале "МАТЧ! Страна". Начало в 21:25 по московскому времени.
Фото: Пресс-служба РФБ Фото: Пресс-служба РФБ
Фото: Пресс-служба РФБ

Россияне участвуют в этих соревнованиях в рамках подготовки к мировому олимпийскому квалификационному турниру, который пройдет с 29 июня по 4 июля в Сплите (Хорватия).

У главного тренера нашей национальной дружины Сергея Базаревича хватает кадровых проблем, о чем подробно в интервью "РГ" уже рассказал генеральный менеджер сборной Сергей Панов.

Тем не менее, команда продолжает планово и в рабочем порядке готовиться к отбору на Олимпиаду, имея неплохие шансы попасть на летние Игры в Токио. В Польше в распоряжении Базаревича 13 баскетболистов. Но это пока без учета новоиспеченных обладателей "золота" Единой лиги и чемпионата России сезона 2020/21 из ЦСКА, которые готовы присоединиться к главной команде страны чуть позже, после необходимого короткого отдыха.

Состав России на Energia Cup:

Разыгрывающие и атакующие защитники - Евгений Бабурин, Артем Комолов, Иван Стребков (БК "Нижний Новгород"), Антон Карданахишвили (ЦСКА-2, Москва), Михаил Кулагин ("Енисей", Красноярск), Григорий Мотовилов ("Локомотив-Кубань", Краснодар).

Форварды - Антон Астапкович, Андрей Воронцевич (оба - БК "Нижний Новгород"), Филипп Гафуров (ЦСКА-2), Антон Квитковских ("Автодор", Саратов).

Центровые - Тимофей Мозгов ("Химки", Московская область), Степан Гонтарь (БК "Нижний Новгород"), Владимир Ивлев ("Парма", Пермский край).

А вот кто готов присоединиться к команде в самое ближайшее время, причем здесь только баскетболисты из "золотого" состава ЦСКА: атакующий защитник - Иван Ухов; форварды - Семен Антонов, Джоэл Боломбой и Никита Курбанов. Необходимо заметить, что в заявку на олимпийскую квалификацию в Хорватию не могут вместе войти Боломбой и Астапкович. Регламент Международной федерации баскетбола (ФИБА), равно как и, например, в волейболе, запрещает присутствие в рядах национальных сборных на официальных турнирах более одного натурализованного игрока. Так что Базаревичу, возможно, скоро предстоит непростой вынужденный выбор между двумя достойными кандидатами в команду.

Претендующие на поездку в Хорватию малоизвестные Карданахишвили, Гафуров, Гонтарь и Квитковских попали в состав благодаря отличной работе на традиционном просмотровом сборе, где Базаревич в свойственной ему скрупулезной манере изучил возможности значительного количества доморощенных игроков, не слишком хорошо знакомых широкой публике.

В полуфинале Energia Cup россияне разгромно победили действующего чемпиона Африки команду Туниса - 69:42. А это плюс 27 (!) очков. Счет по четвертям - 20:8, 13:10, 22:9, 14:13. Как такового лучшего бомбардира в рядах россиян даже по цифрам выделить сложно. Базаревич старался предоставить игровое время относительно поровну. И все же, в топе Михаил Кулагин (11 очков), Тимофей Мозгов (10 очков плюс 7 подборов), Андрей Воронцевич (10).

Фото: Михаил Синицын/ РГ
Московский ЦСКА в десятый раз стал чемпионом баскетбольной Единой лиги

- Мы посмотрели в игровой обстановке, кто на что способен. Понятно, что соперник не оказал большого сопротивления, но в игровом режиме у нас появилась возможность обратить внимание на какие-то вещи, - сказал главный тренер сборной России Сергей Базаревич. - По поводу дебюта молодых ребят: я уже отмечал, что они хорошо проявляли себя на тренировках. Может быть, кто-то получше, кто-то чуть хуже, но в целом все уверенно влились в команду. Мы рады прогрессу, который они показывают на тренировках, и надеемся, что дальше парни тоже будут расти. Понятно, это молодежь, для них первый опыт. Что-то будет получаться, будут и неудачи… Но видим в этих баскетболистах будущее.

Хозяева площадки поляки в другом полуфинале взяли верх над Мексикой - 80:75. Важно отметить: Мексика - наш соперник по подгруппе олимпийской квалификации. И эта команда после первой половины игры с поляками лидировала с разницей "плюс шесть" - 43:37. Тунис в Сплите выступит в другой подгруппе, но вряд ли африканцы смогут там выйти в полуфинал, так как у них в оппонентах - сильные Хорватия и Бразилия.

ГДЕ БУДЕМ СМОТРЕТЬ

13 июня, воскресенье

"МАТЧ! Страна"

21.25. Польша - Россия. Финал товарищеского международного турнира Energia Cup в Гливице (Польша). Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол