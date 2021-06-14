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14.06.2021 10:26
Рубрика: Спорт

Павлюченкова вошла в топ-20 рейтинга WTA

Текст: Максим Домчев
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова благодаря выходу в финал Открытого чемпионата Франции вошла в двадцатку сильнейших рейтинга WTA. А в чемпионской гонке она поднялась на седьмую строчку.
Фото: AP Photo/Michel Euler Фото: AP Photo/Michel Euler
Фото: AP Photo/Michel Euler
Фото: AFP/Christophe ARCHAMBAULT
Российская теннисистка Павлюченкова проиграла в финале "Ролан Гаррос"

Финалистка "Ролан Гаррос" сумела подняться сразу на 13 позиций и переместиться на 19-ю строчку. Что касается первой десятки, то тут обошлось без перемен.

Еще более впечатляющим получился взлет у россиянки в чемпионской гонке WTA, где она поднялась сразу на 27 позиций. На этой неделе Павлюченкова - седьмая. Ее обидчица в решающем матче Барбора Крейчикова из Чехии поднялась на вторую позицию.

В рейтинге АТР сохранил лидерство победитель Открытого чемпионата Франции серб Новак Джокович. Вторая строчка - у россиянина Даниила Медведева, для которого нынешний турнир стал самым успешным в карьере. Андрей Рублев по-прежнему седьмой.

На 24-ю позицию поднялся Аслан Карацев, а Карен Хачанов опустился на 27-ю строчку.

В чемпионской гонке АТР сменился лидер. Джокович опередил побежденного им в Париже грека Стефаноса Циципаса и вернул себе лидерство. Россияне Андрей Рублев и Даниил Медведев ухудшили свои позиции. Рублев опустился с третьей на пятую строчку, а Медведев - с пятой на шестую.

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