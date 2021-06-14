Руководители "Спартака" оценили телеграм-канал жены владельца "Спартака"

Генеральный директор "Спартака" Евгений Мележиков и спортивный директор Дмитрий Попов рассказали, как относятся к телеграм-каналу Заремы Салиховой - жены владельца "Спартака" Леонида Федуна.

До недавнего времени Салихова являлась членом совета директоров клуба, а покинув его, стала автором телеграм-канала Zarema, где пишет о внутренней кухне "Спартака".

- Давление на нас? Оно есть, когда читаешь телеграм. Когда не читаешь, давления не существует, - заявил Попов.

- В "Спартаке" давление есть всегда, - добавляет Мележиков. - Зарема имела право заявить, что выходит из совета директоров и с этого момента - ее право высказываться в телеграм-канале.

Когда что-то отрицательное нагнетается, ничего хорошего в этом нет. Но Зарема же ничего плохого не пишет. Затрагивает интересные темы. Это дерзкий канал, мне многие вещи в нем понравились. Не очень понравилось только, что сразу поставлен крест на новом главном тренере.

Напомним, сегодня "Спартак" представил нового главного тренера - 51-летнего португальца Руя Виторию.