Хорошо, что у киевлян в то время блестяще работала селекционная бригада и Андрея все-таки заметили и пригласили во вторую команду "Динамо", а затем уже и в основу.

Куда сложнее Андрею Николаевичу далось перевоплощение из игрока в тренера. Он долго и старательно учился, получил все необходимые лицензии и, став главным в сборной Украины, заявил журналистам, что будет формировать свой, особый взгляд на игру:

- Я уважаю всех специалистов. Тренерский труд - очень сложный, а зачастую неблагодарный. Но я хочу быть самим собой и не буду похож на Лобановского, Блохина, а уже тем более на Моуринью или Анчелотти. Каждый наставник должен иметь свое видение игры. Меня слышат игроки, и, поверьте, мы способны удивлять.

И его команда удивила уже в своем первом матче на Евро-2020. Соперник был непростой - грозные Нидерланды. Команда Франка де Бура считалась фаворитом, и мало кто ожидал, что игра превратится в настоящий триллер. По ходу встречи голландцы вели со счетом 2:0 благодаря голам Джорджинио Вейналдума и Ваута Вегхорста. Но Шевченко нашел нужные слова, и сборная Украины благодаря усилиям Андрея Ярмоленко и Романа Яремчука сравняла счет. До сенсации команде Шевченко не хватило совсем немного. На 85-й минуте победу сборной Нидерландов принес Дензел Думфрис, чем сильно расстроил главного тренера украинцев.

Андрей Шевченко: Я хочу быть самим собой и не буду похож на Лобановского, Блохина, а уж тем более на Моуринью или Анчелотти

Шевченко сильно переживал и лишь спустя несколько часов, остыв, дал оценку матчу:

- Наша команда показала прекрасную реакцию. Мы боролись весь матч, но этого оказалось недостаточно. Теперь пришло время восстановить силы и как можно лучше подготовиться к следующим поединкам. Все еще только начинается.

Отметим также, что коллега Андрея Николаевича, Франк де Бур, назвал стартовый поединок хорошим уроком:

- Мы прекрасно знали, что Украина - крепкая команда. Когда они сталкиваются с давлением, то не теряются и здорово находят противодействие. Мы ощутили это на себе в полной мере. Матч стал для нас хорошим уроком. Ошибки и некоторая недооценка соперника чуть не стоили нам победы. Надеюсь, это больше не повторится.

Интересные факты

Матч против Украины стал для голландцев первым на чемпионате Европы с Евро-2008.

Прошедшая игра стала самой результативной в истории чемпионатов Европы, в которой счет не был открыт к перерыву.

До этого матча Андрей Шевченко был единственным игроком сборной Украины, забивавшим в финальной стадии Евро.

Голландцы не выиграли лишь один из 19 матчей, в которых забивал Вейналдум.

Сборная Нидерландов в десятый раз забила три мяча или больше в матчах Евро.