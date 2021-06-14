Профессиональных боксеров, которые выступают в весовой категории свыше 91 кг, называют супертяжеловесами. И эта приставка в превосходной степени отражает не только габариты спортсмена, но и масштаб личности. Поэтому любой бой супертяжей - это большое событие, которое выходит за границы ринга. А когда чемпион завершает карьеру, заканчивается целая эпоха. Такое заявление сделал Александр Поветкин - сильный, надежный, порядочный, прямолинейный. Наш "Русский витязь".

"Динамит в перчатках", - может сказать каждый, кто на себе почувствовал силу удара Александра Поветкина. Фото: gettyimages

Наверное, Поветкин не сказал своего последнего слова. Ведь в марте он техническим нокаутом проиграл британцу Диллиану Уайту в матче-реванше и потерял титул временного чемпиона WBC. И дело тут не в возрасте как таковом. Коронавирус не прошел для Александра бесследно. Но спокойный и рассудительный Поветкин не драматизирует ситуацию.

- Я хотел завоевать титулы чемпиона мира по разным версиям, но не все в наших силах. У меня была хорошая, интересная спортивная карьера. Я ни о чем не жалею. Решил - пора уходить. Не очень легко было принять такое решение, но оно принято, - сказал Поветкин журналистам. - Годы берут свое. Не 20 лет мне уже. Да и то, что переболел ковидом, конечно, сказалось на мне, на моем здоровье. На спаррингах и в тренировках чувствую себя будто пьяный. Надо многое пролечить. Но совсем бросать бокс я не собираюсь. Буду жить и тренироваться в Чехове, сосредоточусь на воспитании молодежи. Не знаю, вернусь ли я на ринг через несколько лет. Зарекаться не хочу. Но если будет желание и хорошее предложение, то почему нет...

Кстати, Диллиан Уайт, побывавший в нокауте после удара Поветкина в их первом бою в августе 2020-го, нашел достойные слова для достойного противника.

- Счастливой пенсии одному из лучших тяжеловесов нашего времени и великому чемпиону. Да благословит тебя бог, - написал Уайт в "Инстаграме", разместив на своей страничке фото Поветкина. - Наслаждайся следующей главой жизни. Спасибо тебе за два отличных боя. Александр. Настоящий воин.

Лучший российский тяжеловес Александр Поветкин завершил карьеру

Сашу в разговоре с корреспондентом "РГ" также поддержал олимпийский чемпион 2008 года, чемпион мира по версии IBO (2015), чемпион Европы по версии EBU (2014 ) в первом тяжелом весе Рахим Чахкиев.

Рахим Чахкиев: Достойный уход. Ничего плохого в этом не вижу. Всему свое время. У нас тяжелый вид спорта. В молодые годы Майк Тайсон, который был для меня кумиром, у которого я учился, был звездой, но потом начался спад. Как у древнеримских гладиаторов: надо показывать серьезный результат с 18 до 30 лет, а потом уходить. Я завершил карьеру в полные 33 года. Поветкин - в 41 год. Что ни делается - все к лучшему. Поэтому полностью поддерживаю его желание завершить карьеру. Поветкин для всего российского бокса сделала большое дело. Выиграл все возможные титулы. Он - наша живая легенда. Большой респект чемпиону.

Может, Александр еще вернется?

Рахим Чахкиев: Поветкин сделал серьезный шаг, для него это осознанный и правильный выбор. Думаю, он окончательно поставил точку. Хотя, конечно, все может быть. Я же тоже официально завершал карьеру. А через несколько лет захотел провести бой с Сашей Емельяненко. Это был бы юбилейный, 30-й поединок на профессиональном ринге. Но бой не состоялся. Мы не договорились по условиям.

Какой, на ваш взгляд, главный бой в карьере Поветкина?

Рахим Чахкиев: Все поединки за титулы были важны. Начиная с Олимпийских игр, с любительского бокса и заканчивая профессиональным.

Но Саша, к сожалению, проиграл самые значимые бои - против Кличко и Джошуа. И уходит он побежденным - после поражения в матче-реванше от Диллиана Уайта. Горечи нет - у него, у вас?

Рахим Чахкиев: Существует обратная сторона медали. Личная, семейная жизнь. Я думаю, у него там все прекрасно. Горечи нет. Может, для его больших фанатов и поклонников. Это уже другой вопрос. Понимаете, он много хороших титулов завоевал. Оставил яркий след и в любительском боксе, и в профессиональном. Что грустить?! Тут нет совершенно никакого повода для негатива. Это спорт, спорт высших достижений, спорт непростой, где были и яркие победы, и досадные поражения. Человек все испытал: был и на грани фола, поражения, и триумфатором.

Досье "РГ"

Александр Поветкин родился 2 сентября 1979 года.

Чемпион Олимпийских игр (2004), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), чемпион Игр доброй воли (2001) в весовой категории свыше 91 кг.

Среди профессионалов бывший временный чемпион мира по версии WBC (2020 -2021), регулярный чемпион мира по версии WBA (2011 - 2013), чемпион по версиям WBC Diamond (2020 - 2021), WBC Silver (2014 - 2016), WBO International (2017 - 2018) и WBA Inter-Continental (2017 - 2018) в супертяжелом весе.

Всего в активе 41-летнего Поветкина 36 побед (25 нокаутом), три поражения и одна ничья.

25 нокаутов на счету Александра Поветкина. Эффектный и мощный удар, которым "Русский витязь" отправил на настил ринга Диллиана Уайта, признали лучшим нокаутом-2020 по версии WBC

Поветкин провел два поединка с полноценными чемпионами. В 2013 году Александр уступил украинцу Владимиру Кличко и лишился пояса WBA, которым он владел с 2011-го. В 2018 году проиграл британцу Энтони Джошуа, которому принадлежали три пояса по престижным версиям.

В 2021 году потерял титул временного чемпиона мира по версии WBC в бою с еще одним британским боксером Диллианом Уайтом.

Между тем

Сделав одно важное заявление, Александр Поветкин и глава промоутерской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский полетели судиться с американским промоутером Доном Кингом в Спортивном арбитражном суде (CAS) в Женеве.

Дон Кинг требует денежную компенсацию за срыв боя 2016 года против американца Бермейна Стиверна. Тогда за день до отборочного поединка по версии WBC стало известно о положительной допинг-пробе Поветкина на остарин.

Это был уже второй допинговый скандал с участием Поветкина. Ранее в 2016-м Поветкин в ранге обязательного претендента на титул WBC должен был драться с американцем Деонтеем Уайлдером в Москве. Однако за две недели до поединка в допинг-пробе Поветкина был обнаружен недавно запрещенный препарат мельдоний, и бой за титул был отложен.

В обоих случаях Поветкин был оправдан и восстановлен во всех боксерских рейтингах. Допинг-проба "Б" показала ничтожно малое количество мельдония - 72 нанограмм, Всемирное антидопинговое агентство (WADA) признало российского боксера чистым спортсменом. По остарину было доказано, что запрещенное вещество не принималось намеренно, а попало в организм с пищевой добавкой.

Авторитетно

Андрей Рябинский, руководитель промоутерской компании "Мир бокса", представляющей интересы Поветкина:

- Безусловно, я ни о чем не жалею, все мы сделали хорошо и правильно, и заканчиваем правильно и вовремя, - приводит слова Рябинского пресс-служба "Мира бокса". - Да, мне потребовалось много усилий, чтобы Сашу в этом убедить, потому что у него характер бойцовский, ему сложно отказаться от идеи, что не надо ни с кем драться будет завтра. Мне кажется, мы сделали очень много вещей, которые продвигали российский бокс на мировом уровне. На том уровне, на котором выступал Саша, российских бойцов можно на пальцах пересчитать. Это круто. Мы вылезли совместно из двух допинговых скандалов, которые непонятно откуда взялись. В общем, я считаю, что это был интересный период.

Кирилл Щекутьев, генеральный секретарь Федерации бокса России:

- Поветкин - один из самых величайших российских боксеров, который подарил нашим болельщикам яркие бои, - приводит слова Щекутьева пресс-служба Федерации бокса России. - Александр является человеком, который популяризировал бокс. Он входит в Совет Чемпионов и посещает наши мероприятия. И он продолжит это делать.

Александр Зимин, готовил Александра Поветкина к победному бою с Марко Хуком в 2012 году:

- Я считаю, что он сделал все, он показал настоящий бокс, бокс с боксерским хорошим сердцем, - цитирует специалиста Спортивная Федерация бокса Санкт-Петербурга. - Он бокс любит, и на данный момент у него бы хорошо получалось сопровождать боксеров, подсказывать, настраивать их на бой, помогать в психологической подготовке. На мой взгляд, Александр провел очень красивую и яркую карьеру. Сейчас нужно думать о здоровье, о будущем, для него все дороги открыты, и я желаю ему удачи во всех начинаниях!