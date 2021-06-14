В Минцифры уточнили адреса пунктов выдачи паспортов болельщика

Паспорт болельщика теперь можно получить также в трех временных центрах выдачи FAN ID у стадиона в Санкт-Петербурге, сообщили в Минцифры. Их расположение указано в приложении "ЕВРО - 2020". Центры открываются за три часа до начала матчей и заканчивают работу через час после начала игр.

Помимо этого продолжают работать пункты Центров выдачи паспортов болельщика в Москве по адресу - ул. Лужники, 24, стр. 4 и в Санкт-Петербурге на Невском проспекте, 48 в торговом доме "Пассаж" и Приморском проспекте, 72 в торговом центре "Питерлэнд" на 2 этаже. Их график работы - без выходных с 9.00 до 21.00.

В Минцифры напомнили, что паспорт болельщика - это персонифицированная карта зрителя, которая помимо билета должна быть и у взрослых, и у детей при посещении футбольных матчей Евро-2020. Документ необходимо предъявить при входе на стадион.

Иностранным гражданам он дает возможность безвизового въезда в Россию в период с 29 мая по 2 июля 2021 года.

Для того, чтобы оформить паспорт болельщика, необходимо зарегистрироваться на сайте www.fan-id.ru, заполнить свои персональные данные, загрузить фотографию и дождаться одобрения.