Шла 41-я минута матча Дании с Финляндией. Лидер скандинавской команды Кристиан Эриксен отпасовал на партнера и... рухнул на поле. Как оказалось, у полузащитника "Интера" остановилось сердце. Игроки датской сборной тут же окружили Эриксена и стали спешно звать врачей. Медики выбежали на поле и принялись делать непрямой массаж сердца. Потрясены были все: от болельщиков до футболистов, которые не могли сдержать слез.

Разумеется, матч был остановлен, Эриксена увезли на "скорой" в больницу, где его состояние стабилизировалось. По решению УЕФА встреча была возобновлена, но датчане, так и не справившись с волнением, сенсационно проиграли (0:1). Однако главной победой в тот день стало то, что Кристиан остался жив. Правда, продолжит ли он карьеру - загадка.

Однако еще больший вопрос - как в XХI веке на современном стадионе "Паркен" реанимобиль не смог выехать на поле в течение десяти минут? В ситуации, когда каждая секунда важна, это могло стоить Эриксену жизни. Хорошо, что медики вовремя выбежали на газон и в буквальном смысле слова вернули Кристиана с того света. К слову, это отнюдь не преувеличение: как признался врач сборной Дании Мортен Бесен, "на несколько секунд Эриксен был уже не с нами".

- Когда мы подбежали, Кристиан лежал на боку и дышал, а его сердце билось. Затем ситуация резко изменилась, и мы сделали ему массаж сердца. Нам фантастически быстро и качественно помогли экстренные службы. После одного разряда дефибриллятора мы вернули его к жизни, - рассказал врач.

Можно сказать, Эриксену повезло. Но при всем при этом удивительно, что такое могло произойти с игроком, который уже долгие годы является одним из ведущих в Европе. Выступал за "Тоттенхэм", а теперь за "Интер", где одни из лучших медицинских служб в спортивном мире. Представители обоих клубов сразу же поспешили заявить, что никаких проблем со здоровьем у датчанина не было. Все обследования идеальны. Но случилось то, что случилось.

2 часа длилась пауза в матче Дании с Финляндией из-за инцидента с Эриксеном

Немало вопросов вызвала и позиция УЕФА. Организация предложила сборным два варианта: матч доигрывается либо через несколько часов, либо на следующий день утром по европейскому времени. Как признались представители датчан, они вообще раздумывали о том, чтобы отказаться возвращаться на поле.

- Нелепое решение УЕФА. Следовало попытаться разработать другой сценарий и проявить немного сострадания, но они этого не сделали. Происходит нечто ужасное, и УЕФА дает игрокам возможность доиграть или возобновить матч в 12 часов в воскресенье. Какие варианты? - вопрошал голкипер датчан Каспер Шмейхель.

- Это был один из самых страшных моментов в моей жизни. Мои мысли с Кристианом, его женой, детьми и семьей. Счастлив, что он жив и находится в стабильном состоянии. Сейчас это единственное, что имеет значение. Надеюсь, скоро увидимся, мой друг, - написал в "Твиттере" форвард датской сборной Мартин Брэйтуэйт.

Подытоживая, следует сказать, что случившееся с Эриксеном - наглядный пример того, как важно в период пандемии коронавируса быть осторожными со здоровьем и не давать себе лишних нагрузок. Сейчас игроки, особенно из ведущих лиг, вынуждены проводить по 50-60 матчей за сезон в кратчайшие сроки. Конечно, в таких условиях можно подорвать здоровье, даже если у тебя раньше никаких серьезных проблем не было.

Теперь судьба Эриксена зависит от специалистов. Им во многом решать: сможет ли он продолжить играть, либо датчанину следует уйти из спорта. По мнению бывшего врача сборной России и московского "Спартака" Юрия Василькова, которое он высказал "РГ", Эриксену стоит выбрать второй вариант.

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльманн заявил, что у Кристиана Эриксена остановилось сердце

Как считаете, сможет ли Эриксен дальше играть в футбол?

Юрий Васильков: Сложный вопрос. Эриксена должны осмотреть квалифицированные кардиологи в лучших клиниках. Надо давать нагрузку, смотреть, как реагирует сердце, проводить тестирования. На мой взгляд, он вряд ли вернется на высокий уровень. В голове будет сидеть заноза. Это раз. Второе - домашние могут на него наехать, мол, надо заканчивать. Прозвучал громкий звонок для футболиста и для его семьи. Если вернется, то попадет в зону риска. Но сначала понять, что произошло и что предшествовало случившемуся. Может, он поел немного сладкого, может, плохо спал ночью. Эти небольшие нюансы действуют на организм. Кажется, мелочь, но это не так. Остановка сердца - это не шутка, поэтому давайте подождем. С футболом Эриксену стоит расстаться. Все же он не так молод, ему 29, это рискованно.

И в "Тоттенхэме", и в "Интере" говорят, что у него никаких проблем со здоровьем не было. Как такое могло произойти?

Юрий Васильков: Этот срыв организма будет иметь последствия. Просто так остановки сердца не бывает. Любую травму можно вылечить, но не такую. Опорно-двигательный аппарат, переломы - это лечится. Но когда дело касается сердца, тут надо быть максимально осторожными. Человеческая жизнь важнее всего.

Не показалось странным, что реанимобиль около десяти минут не мог выехать на поле?

Юрий Васильков: Во время таких крупных турниров очень важно, чтобы на стадионе дежурил специалист по сердечно-легочной реанимации. Все висит на волоске и каждая доля секунды играет роль.

Тем временем

Кристиан Эриксен был признан лучшим игроком матча Дания - Финляндия. После случившегося с полузащитником "Интера" его поддержали несколько звезд. В частности, одноклубник Эриксена Ромелу Лукаку, оформивший дубль в матче с Россией, признался, что он много плакал, когда узнал об инциденте с датчанином и посвятил победу бельгийцев Кристиану. "Мне было сложно играть. Надеюсь, Кристиан здоров. Посвящаю победу над Россией ему. Я много плакал, был напуган. Мы пережили важные моменты вместе. С Кристианом я провел больше времени, чем со своей семьей. Мои мысли с ним, с его двумя детьми и с его семьей", - сказал Лукаку. Сам Эриксен заявил, что не собирается сдаваться и хочет понять: что же с ним все-таки произошло. "Я не сдамся. Сейчас мне лучше, но я хочу понять, что со мной произошло. Благодарю всех, кто переживал за меня", - сказал Кристиан.