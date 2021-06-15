Один из фаворитов Кубка Америки Аргентина не сумела победить в первом матче в нынешнем розыгрыше турнира Чили. Матч закончился вничью 1:1.

Уже во втором матче подряд против Чили гол Лионеля Месси не может принести Аргентине победу.. Фото: Reuters

Перед каждым крупным соревнованием с участием национальных команд один из главных вопросов следующий - сумеет ли наконец Лионель Месси завоевать первый трофей со сборной? Если на клубном уровне Месси выиграл почти все, то с Аргентиной ему пока не везет. Финал чемпионата мира, два финала Кубка Америки - везде поражения. Причем дважды "альбиселеста" в этих встречах уступала соперникам в серии пенальти.

Если говорить о конкретных противостояниях, то Чили - один из самых неудобных соперников для аргентинцев. Именно эта команда дважды одолела Месси и компанию в финалах Кубка Америки, а недавно вырвала ничью в поединке в рамках квалификации чемпионата мира (1:1). Как и в том матче, единственный гол у Аргентины забил Месси.

39 мячей забил Месси в официальных матчах за Аргентину, что является рекордом этой сборной

К слову, гол на Кубке Америки стал для Лионеля знаковым. С 39 голами он стал лучшим бомбардиром в истории сборной Аргентины в официальных встречах, превзойдя достижение бывшего форварда "Фиорентины" и "Ромы" Габриэля Батистуты. Всего в активе Месси 73 забитых мяча в 145 поединках за национальную команду.

- Сегодня получился сложный матч. Нам не хватило спокойствия, контроля над мячом и более острых действий в атаке. Пенальти изменил все. Мы хотели начать Кубок Америки с победы, но не вышло. Теперь у нас Уругвай, с ними тоже будет непросто. Нам следует сделать кое-какие выводы перед следующей встречей, - отметил Месси.

Что касается шансов Аргентины на победу в турнире, то, несмотря на ничью с Чили, Месси уверен: его команда способна завоевать долгожданный трофей.

- Думаю, пришло время нанести удар. Пора воспользоваться своим шансом. Титул со сборной - моя большая мечта, я этого никогда не скрывал. Мы уже много раз были близки к достижению этой цели, но нам не везло. Я буду бороться, пока есть силы. В этом можно не сомневаться, - подчеркнул Месси.

По словам главного тренера аргентинской сборной Лионеля Скалони, качество газона не позволило его футболистам показать свой уровень.

- Чилийцы получили пенальти и ничего больше. С этого момента матч для нас стал тяжелым испытанием. Хорошая игра на этом газоне говорит о многом. Мы провели встречу на поле, на котором через десять минут уже нельзя было играть в футбол. Аргентина заслужила победу, но в итоге у нас ничья. В любом случае это только начало очень тяжелого турнира, - сказал Скалони.

В отличие от Аргентины, с победы на Кубке Америки стартовала Бразилия: "желто-зеленые" разгромили Венесуэлу со счетом 3:0.

Второй мяч в этой встрече забил Неймар, точно пробив с пенальти. Этот гол стал 67-м для форварда "ПСЖ" за сборную. В списке лучших бомбардиров в истории национальной команды Бразилии он еще больше приблизился к легендарному Пеле, в активе которого 77 голов.

- Это важно, когда у вас есть игрок с такими достоинствами, как у Неймара. Он непредсказуем, может в любую секунду создать момент из ничего. Когда мы запускаем его ближе к чужим воротам, Неймар становится более защищенным, потому что противник боится сфолить. Я бы не хотел сейчас заниматься сравнениями, но в прошлом у нас были экстраординарные Зико, Роналдо, Ромарио, а теперь есть Неймар, - подчеркнул главный тренер сборной Бразилии Тите.

Неслучайно именно Бразилию эксперты считают главным фаворитом Кубка Америки. Команда Тите сейчас на ходу: она одержала шесть побед подряд на старте квалификации чемпионата мира-2022, забив 16 мячей и пропустив лишь дважды.

- Мы стремимся каждый день совершенствоваться. У нас все прекрасно понимают, какая цель перед нами стоит. Все ребята в сборной получают шанс, никто не обделен вниманием. Разумеется, наша задача - выиграть турнир, тут никаких других мыслей и быть не может, - признался капитан бразильцев, автор первого гола в ворота Венесуэлы Маркиньос.

Между тем

"Барселона" не собирается объявлять о подписании нового контракта с Лионелем Месси, пока игрок выступает на Кубке Америки. Как стало известно Mundo Deportivo, "сине-гранатовые" направили Лионелю предложение через отца футболиста, который выполняет функции его агента. В клубе убеждены, что Месси согласится продолжить карьеру на "Камп Ноу". "Барселона" хотела решить вопрос с будущим аргентинца до старта Кубка Америки, но этого не удалось сделать. Действующее соглашение Месси с каталонцами истекает в конце июня.