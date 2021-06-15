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15.06.2021 23:53
Рубрика: Спорт

Трава не такая зеленая

Медведев снова ругался на корт
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 130(8481)
Вторая ракетка мира Даниил Медведев, который известен своей нелюбовью к грунтовому покрытию, начал ругать и травяные корты. Конечно, после поражения. Российский теннисист проиграл в первом круге турнира в Галле представителю Германии Ян-Леннарду Штруффу со счетом 6:7 (6:8), 3:6.

По ходу встречи Медведев был так раздосадован своими ошибками, что, выпуская пар, не стеснялся в выражениях, которые мы заменили на более приличные. Во втором сете Даниил по традиции покритиковал покрытие: "Ну почему здесь такой плохой отскок?!" А при счете 1:4 прокричал супруге, сидевшей на трибуне, что это "самый ужасный матч в его жизни". После завершения матча россиянин бросил ракетку в корт.

Фото: AFP/Christophe ARCHAMBAULT
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Добравшись до четвертьфинала главного грунтового турнира года "Ролан Гаррос", Медведев был готов пересмотреть свое негативное отношение к земляному покрытию. Посмотрим, как будут развиваться события на траве. Но времени на раскачку совсем мало. Ведь борьба за "Большой шлем" на Уимблдоне стартует уже 28 июня.

Между тем в Галле был еще один интересный поединок: российское противостояние Андрей Рублев - Карен Хачанов. Парни уже неудачно выступили в паре, уступив канадцу Феликсу Оже-Альяссиму и поляку Хуберту Хуркачу (3:6, 6:4, 5:10). В одиночке победу в двух сетах одержал Рублев со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Андрей, кстати, стал вторым после грека Стефаноса Циципаса теннисистом в туре, которому удалось достигнуть отметки в 30 выигранных матчей в сезоне. Во втором круге россиянин встретится с Джорданом Томпсоном из Австралии.

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