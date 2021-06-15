Участник исторической реконструкции в честь 180-летия Московских триумфальных ворот в палаточном лагере в Санкт-Петербурге. Московские Триумфальные ворота - триумфальная арка - были сооружены в 1834-1838 годах по проекту архитектора Василия Стасова в честь победоносного окончания русско-турецкой войны 1828-1829 годов. Фото: РИА Новости