Чипсы заменят борщ
Полезную сдобу и живительный сок создали ученые Южно-Уральского государственного университета. Вместе с коллегами из Александрийского университета Египта они разрабатывают линейку продуктов, поднимающих иммунитет и насыщающих организм полезными элементами. По словам профессора кафедры "Технологии и организации общественного питания" Собхи Ахмеда Азаба Аль-Сухайми, за ферментированными продуктами - будущее. Нужно только вывести их на рынок и переключить едоков с фастфуда на здоровую пищу.
К примеру, один стакан сока из свекольного экстракта, молока и пробиотиков может восполнить нехватку железа, цинка, марганца и кальция. Еще одна находка уральских ученых - железная выпечка. Это мягкий и душистый хлеб с добавлением киноа. Она произрастает в горах Южной Америки и чем-то напоминает нашу гречку. Но при смешивании с пшеничной мукой в нужной пропорции из нее получается очень полезный хлеб.
Ранее в университете придумали технологию приготовления полезного риса, чипсов из рапса, одна порция которых заменяет тарелку борща. К сентябрю 2021 года уральские ученые намерены завершить очередной этап исследований. И что важно: новые продукты будут доступны по цене.
А ученые Уральского федерального университета разрабатывают сыры и йогурты для профилактики рака. В другом исследовании университета и Института иммунологии разрабатывают питательные конфеты со стевиозидами. Они сладкие, но не оказывают негативного влияния на организм. Еще один любопытный про - беспохмельное пиво. В него добавляют биологически активные вещества, которые позволяют человеку не пьянеть.
А ученые Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова вместе с коллегами из Уральского федерального университета работают над созданием новых функциональных продуктов с биоактивными веществами растительного происхождения для профилактики диабета, аденомы предстательной железы, мастопатии и онкологии.
Сначала изучается эффективность растительных компонентов на моделях доброкачественных опухолей у лабораторных животных, пояснил "РГ" и. о. заведующего научной лабораторией Национального медицинского исследовательского центра Григорий Точильников. И только потом самые лучшие компоненты отбирают для лечения онкопатологии.
"Самый важный эксперимент, который проходит сейчас, - изучение действия биоактивных веществ на модели рака предстательной железы у лабораторных животных", - уточнил Точильников. По его словам, это их первый опыт в создании функциональных продуктов питания.
"Уверены, за ними - будущее, - считает ученый. - Профилактической медицине предстоит развиваться. Собственно, мы уже видим подобные продукты на полках, например, для больных целиакией и диабетом второго типа. Только функциональные продукты будут разнообразнее, а профилактический охват групп населения - значительно шире".
Алиса в стране минералки
Это безопасность, благоустройство, спорт, ЖКХ и дороги. "Умный город" весьма популярный: в среднем за месяц свои обращения в его адрес направляют три-четыре тысячи жителей Прикамья. "Очень удобный портал, - говорит житель Перми Юрий Плюснин. - Мне надоел ночной шум у дома. Я пожаловался на портал. И навели порядок".
Одним из первых городов России, где внедрили программу "Умный город", был также и Железноводск из Ставропольского края. На курорте с января 2020 года появилась система отслеживания передвижения общественного транспорта, установлены "умные" остановки и пешеходные переходы. Действует система интеллектуального учета потребления коммунальных ресурсов и накопления отходов. В детских садах и школах установлены датчики потребления воды, тепла и электроэнергии. Благодаря круглосуточному мониторингу удается экономить 20 процентов коммунальных ресурсов.
Победа во Всероссийском конкурсе Минстроя России "Лучшая муниципальная практика" в номинации "Умный город" позволила Железноводску получить грант в 75 миллионов. Их потратили на цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта - голосового помощника Алисы от Яндекса. Она будет отвечать на вопросы жителей и гостей курорта о достопримечательностях, и медуслугах, размещении, ресторанах, такси и прочем.
Проект Минстроя России "Умный город" реализуется в рамках нацпроектов "Жилье и городская среда" и "Цифровая экономика". В конце 2020 года в него вошли 209 городов.
Рабочая неделя стала на день короче
Ставропольский край стал участником нацпроекта "Производительность труда" еще в 2018 году, и с тех пор к нему присоединилось больше пятидесяти предприятий региона.
Полгода назад к проекту подключился тепличный комплекс "Нежинское". Специалисты центра компетенций провели на предприятии несколько недель, изучили все тонкости работы и производственные цепочки. И нашли, как сэкономить ресурсы и время. В итоге выработка на "Нежинском" увеличилась почти на 60 процентов. А время сбора огурцов сократилось на 14 процентов.
Такой скачок эффективности позволил поднять зарплаты на предприятии на 20-30 процентов и ввести пятидневную рабочую неделю вместо шестидневки, как было раньше.
В 2021 году к нацпроекту в Ставропольском крае планируют присоединиться новые компании, а свои практики им смогут представить опытные участники. "После достижения целевых показателей их задача заключается в том, чтобы на основании полученного опыта и практик тиражировать результаты на других производственных потоках, обучая работников инструментам бережливого производства. Так мы формируем новую производственную культуру", - рассказал министр экономического развития Ставропольского края Сергей Крынин.
Развивается и Волгоградское сельскохозяйственное предприятие "Заря". Здесь открыли лабораторию по воспроизводству энтомофагов. Выращивают специальных клещей двух видов, которые питаются вредителями: тепличной белокрылкой, трипсом, паутинным клещом.
В лаборатории разводят не только хищников, но и кормового клеща Carpoglyphus lactis. Он не представляет угрозы для огурцов и помидоров.
"Кормовой клещ питается субстратом отрубей, соломы, сухофруктами. Он хорошо развивается, наращивает плотность. Потом мы его вместе с хищными отправляем на грядки", - говорит техник-лаборант Виктория Акулова.
Для обработки 17 гектаров предприятию необходимо 240 миллионов особей в год. Ранее энтомофагов закупали за рубежом. Теперь компании экономят до 70 процентов средств, которые ранее тратили на закупку микроорганизмов на стороне. Свои потребности волгоградцы покрывают. В планах - увеличить мощность для продажи биоагентов в России и за ее пределами.
Лечитесь на здоровье!
Принципы бережливого производства в рамках нацпроекта "Здравоохранение" здесь начали внедрять с весны прошлого года. И теперь поликлинику просто не узнать. А регистратура, конечно, как диспетчерский пункт. Перемены коснулись прежде всего ее после внедрения информационно-сетевых технологий.
Теперь заведующие отделениями сами формируют график приема. Используют облачные технологии, конкретно - гугл-документы. Доступ к "облаку" возможен с любого компьютера, планшета или смартфона.
Цифровые технологии упорядочили и процесс прохождения медосмотра призывниками. Теперь информацию о нем хотят внедрить в республиканскую медицинскую информационно-аналитическую систему. В идеале хотят добиться, чтобы призывник в назначенное время пришел на прием и получил медзаключение. А результаты исследования врач занес бы в единую систему.
Новые технологии позволили радикально изменить работу участковых терапевтов и медсестер, организовать работу всей поликлиники.
Пациентам стало комфортнее лечиться, а врачам - удобнее работать и в Самарской городской больнице N 6. Теперь в поликлинике есть новый инфекционный бокс. Администратор на входе сразу выявляет детей с температурой и направляет их через отдельный вход, поэтому здоровые не пересекаются с больными. "Сократилось время пребывания пациентов в поликлинике, - говорит заведующая детским отделением N1 Елена Шилова. - Разделив потоки больных и здоровых ребят, мы убрали очереди и у кабинетов".
Оценку переменам дала "РГ" мама маленького пациента Екатерина Хаснутдинова: "Очень удобно, что есть кол-центр, предварительная запись, инфоматы".
Почти год ждали медики и родители с детьми, когда в Брянской межрайонной больнице завершится модернизация детской консультации. И наконец-то ее перестроили и оснастили современным оборудованием. Теперь в регистратуре применяется современная система обработки данных пациентов. И, наконец, избавились от больших очередей.
"Мы получили новое оборудование, - рассказывает главврач Николай Ромащенко. - Аппарат УЗИ, ЛОР-комбайны. Появился полноценный кабинет хирурга с перевязочной. В местах ожиданий размещены инфотабло, в том числе сообщающие о вызовах на прием".
Мамочки же особенно довольны появлением "колясочной". Теперь не надо оставлять коляски под дождем. Другое новшество - игровые зоны со столиками, детскими стульчиками и антивандальными игрушками, где малыши с мамами ждут вызова к врачу. А для родителей появилась удобная маршрутизация и информация о приеме врачей на экранах.
Вышли на тропу фитнеса
Социально-спортивное движение "Зеленый фитнес" появилось в 2015 году в столице Татарстана благодаря студентам Казанского национального технологического университета.
Со временем "Зеленый фитнес" захватил всю республику. А сегодня он работает в 44 регионах страны. И попал в реализацию федерального проекта "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". "Зеленый фитнес" поддерживает около тысячи фитнес-тренеров по всей стране, которые занимаются с разными группами людей, включая мам с детьми. Проект расширяет географию. Недавно к нему присоединился и небольшой карельский город Сегежа. Начинали с нескольких любителей бега. Но с каждым занятием их число становится все больше. Участница группы Дарья Еремеева рассказала, что бесплатные тренировки проводят в парках и скверах, на стадионе. В один вечер - кардиоаэробика, на следующий - интервальный тренинг. Участники группы готовы тренироваться каждый день. А тренеры считают, что в этом и есть их главная задача - зарядить людей энергией и бодростью.
К проекту "Зеленый фитнес" присоединились 107 городов и поселков. Планируется, что в этом году участниками проекта станут более 130 тысяч человек, проведено 2,7 тысячи тренировок.
Не стоять на месте и ничего не бояться
В июне одна из первых патриотических смен открылась в Башкирии на базе детского лагеря "Березка" в рамках нацпроекта "Культура". Сюда приехали 250 талантливых ребят из разных уголков республики.
Шанс попасть в этот лагерь был у всех школьников с 12 до 17 лет. Им нужно было оставить заявку на сайте Странагероев.рф, прикрепить портфолио и ждать приглашения. Конкурс был достаточно жесткий - десять человек на место. В лагерь пригласили кадетов, юнармейцев, волонтеров, поисковиков. "Я очень рада, что попала сюда", - говорит 17-летняя Анита Гильманова из села Буздяк.
Как уточнила директор Агентства развития внутреннего туризма Анастасия Киселева, ребята на 14 дней погрузятся в одно из направлений: "Защитники", "Хранители истории", "Медиа Победы" и "Волонтеры Победы". К примеру, первые будут заниматься строевой и огневой подготовкой, а к концу смены создадут игровую модель военной базы с блокпостами и окопами. "Хранители истории" познакомятся с теорией выживания в дикой природе, основами поисковой деятельности и создания музейной экспозиции.
Волонтеры займутся организацией патриотических мероприятий, а участники направления "Медиа Победы" научатся снимать документальные и игровые фильмы, делать репортажи и писать блоги.
И все они пройдут физподготовку. Она включает не только обучение строевому шагу, разборку и сборку автомата, но и основы высотной и парашютной подготовки, сдачу норм ГТО по своему возрасту.
Скучать детям точно не придется: каждый день занятия, которые начались сразу после открытия смены. С особым нетерпением школьники готовились к лазертагу. Это командная игра с использованием безопасного лазерного оружия и сенсоров. Ребят ждал сюрприз! Вместо лазертага - фаертаг, отличающийся более современным и приближенным к реальности оборудованием. В "Стране Героев" вообще используют только лучшее оборудование. Об этом позаботился организатор лагеря - Российское военно-историческое общество. В распоряжение детей отданы современная киностудия и интернет-центр.
"Мы приехали в этот лагерь, чтобы получить новые знания и новый опыт, которые пригодятся нам в жизни, - сказала 17-летняя кадет первого отдельного Юнармейского полка имени генерал-майора Минигали Шаймуратова Алсу Янгирова.
Всего в Башкирии планируют провести четыре смены лагеря "Страна Героев". Три последующие будут общероссийскими: приедут ребята с разных регионов страны.
Третий год в России организуют смены военно-исторических лагерей. "Не стоять на месте, всегда развиваться и ничего не бояться" - вот девиз их участников.
В этом году программа "Страна Героев" будет реализована в пяти лагерях - в Ивановской, Пензенской, Волгоградской, Псковской областях и в Башкирии.
Чтобы попасть в лагерь, детям нужно было предоставить портфолио. Это подборка благодарственных и рекомендательных писем, грамот и дипломов победителя всероссийских, региональных и муниципальных спортивных соревнований, олимпиад, военно-тактических игр. То есть любые документы, которые подтверждают заслуги ребенка. А еще кандидаты писали мотивационные письма объемом от 250 до 500 знаков. В нем ребята объясняли выбор того или иного направления.
Вся эта работа ведется в рамках национального проекта "Культура".