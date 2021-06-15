Шла 41-я минута матча Дании с Финляндией. Лидер скандинавской команды Кристиан Эриксен отпасовал на партнера и... рухнул на поле. Как оказалось, у полузащитника "Интера" остановилось сердце. Игроки датской сборной тут же окружили Эриксена и стали спешно звать врачей. Медики выбежали на поле и принялись делать непрямой массаж сердца. Шокированы были все: от болельщиков до футболистов.

Разумеется, матч был остановлен, Эриксена увезли на "скорой" в больницу, где его состояние стабилизировалось. По решению УЕФА встреча была возобновлена, но датчане, так и не справившись с волнением, сенсационно проиграли (0:1). Однако главной победой в день стало то, что Кристиан остался жив. Правда, продолжит ли он карьеру - загадка.

Однако еще больший вопрос - как в XXI веке, на современном стадионе "Паркен", реанимобиль не может выехать на поле в течение десяти минут? В ситуации, когда каждая секунда важна, такие вещи просто недопустимы, и они могли стоить Эриксену жизни. Хорошо, что медики вовремя в буквальном смысле слова вернули Кристиана с того света. К слову, это отнюдь не преувеличение: как признался врач сборной Дании Мортен Бесен, "несколько секунд Эриксен был уже не с нами".

Можно сказать, Эриксену повезло. Но при всем при этом удивительно, что такое могло произойти с игроком, который уже долгие годы является одним из ведущих в Европе и выступал за "Тоттенхэм", а теперь за "Интер", где одни из лучших медицинских служб в мире.

Подытоживая, следует сказать, что случившееся с Эриксеном - наглядный пример того, как важно в период пандемии быть осторожными со здоровьем и не давать лишних нагрузок. Сейчас игроки вынуждены проводить по 50-60 матчей за сезон. В таких условиях можно подорвать здоровье, даже если у тебя раньше серьезных проблем не было.

Из истории

Случай с Эриксеном - далеко не первый, когда футболистам становится плохо на поле. Были и трагичные истории. К примеру, в 2003 году в полуфинале Кубка конфедераций камерунец Марк-Вивьен Фоэ уже в концовке встречи упал на газон, а через примерно час, несмотря на все усилия врачей, ушел из жизни. В августе 2007 года во время матча чемпионата Испании против "Хетафе" скончался полузащитник "Севильи" Антонио Пуэрта. Во время поединка ему стало плохо, но Пуэрта смог сам покинуть поле. Однако в раздевалке с ним случился еще один приступ, после чего футболиста немедленно доставили в больницу, где медики не смогли спасти ему жизнь.

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Cчет открыли автоголом

Чемпионаты Европы проводятся с 1960 года, и поэтому удивительно, что некоторые вещи до сих пор происходят на турнире впервые. К примеру, никогда раньше первый забитый мяч на Евро не был автоголом.

Этот пробел исправили сборные Италии и Турции в матче открытия, состоявшемся на "Стадио Олимпико" в Риме. Хозяева поля долго штурмовали ворота соперника, и неизвестно, сколько бы еще продержались гости, если бы Мерих Демирал не срезал мяч в свои ворота на 53-й минуте. Поведя в счете, "скуадра адзурра" легко забила еще дважды, установив еще одно памятное достижение: победа 3:0 - крупнейшая для матчей открытия турнира.

Ну и еще несколько рекордов итальянцы установили для себя. К примеру, оказалось, что сборная Италии никогда прежде не забивала на Евро три мяча в отдельно взятом матче. Сделано.

Это уже девятый матч кряду, в котором "адзурри" не пропустили. Кроме того, команда, ведомая бывшим тренером питерского "Зенита" Роберто Манчини, продлила свою беспроигрышную серию во всех турнирах до 28 матчей. Еще три матча без поражений, и будет побит национальный рекорд, установленный "скуадрой адзуррой" еще в тридцатые годы прошлого века.

Вот дьяволы!

Сборная России неудачно стартовала на чемпионате Европы. На стадионе "Санкт-Петербург" наши без вариантов уступили первому номеру рейтинга ФИФА Бельгии - 0:3.

Ключевой для всего хода игры стала ошибка Андрея Семенова на 10-й минуте, после которой Ромелу Лукаку открыл счет в матче. Пропущенный мяч, по словам Станислава Черчесова, надломил команду морально.

Прийти в себя наши так и не смогли. Да и бельгийцы им этого особо не дали. Даже в отсутствие своего лучшего игрока Кевина де Брюйне и без Акселя Витцеля "красные дьяволы" смотрелись очень органично.

В этом смысле немного забавно было ознакомиться с комментариями некоторых наших игроков, по мнению которых "сборная Бельгии - совсем не космос", а Ромелу Лукаку, оформивший дубль, не представляет из себя "в плане игры ничего особенного".

Впрочем, посыпать голову пеплом сборной России точно не стоит. Свой самый успешный континентальный турнир в 2008 году россияне также начали с чувствительного поражения от испанцев - 1:4. Зато потом дошли до полуфинала.

Посмотрим, как команда Черчесова отреагирует на фиаско с бельгийцами в своем втором матче на турнире против финнов. Он состоится уже в среду.

Молодые и не очень

Не успел еще закончиться первый тур нынешнего чемпионата Европы, а некоторые рекорды турнира уже успели обновиться.

Например, самым молодым игроком Евро теперь является англичанин Джуд Беллингем. На момент выхода на поле в матче с Хорватией парню исполнилось всего 17 лет 349 дней. До этого рекорд молодости удерживал голландец Йетро Виллемс, сыгравший на Евро-2012 в возрасте 18 лет 71 дня.

Интересно, что Беллингема по части юности еще на этом турнире может превзойти поляк Кацпер Козловски, который моложе англичанина на три с лишним месяца.

В первом матче своей команды, уступившей в упорной борьбе словакам - 1:2, он на поле не выходил.

А вот рекорд венгерского голкипера Габора Кирая, который в 40 лет и 74 дня стал на прошлом Евро самым старым игроком в истории турнира, побить на нынешнем чемпионате Европы не удастся никому. Ну нет среди футболистов, попавших в заявки сборных-участниц, таких "пожилых" людей.

Зато в топ-5 самых возрастных вошел наш Юра Жирков (37 лет 306 дней).

Более того, Жирков стал самым возрастным игроком, когда либо игравшим за отечественную команду (включая СССР и СНГ) на чемпионатах Европы. Автором прежнего рекорда был Сергей Игнашевич, который выходил на поле в рамках Евро в возрасте 36 лет и 342 дней.

Подготовил Илья Соболев