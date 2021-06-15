Министр спорта Матыцин: В РФ создана эффективная система борьбы с допингом

Новости

Бухгалтер МИДа получила 5 лет колонии за растрату миллиона долларов 13:11
Еще несколько ресторанов в Москве могут закрыть на 90 суток за нарушение мер против COVID-19 13:06
Препарат AstraZeneca оказался малоэффективен для предотвращения COVID-19 13:05
Какие автомобили чаще ремонтируют и тюнингуют в России 13:02
Ryanair: Самолет не мог не приземлиться в Минске 12:57
ЦБ: Все крупнейшие банки должны к 1 июля подключиться к сервисам СБП 12:57
Экспортная пошлина на нефть с июля вырастет на 2,7 доллара 12:49
Минобрнауки РФ рекомендовало вузам Москвы провести сессию удаленно 12:49
В США мужчина застрелил кассиршу, которая попросила надеть маску 12:47
Бесплатные гектары в Арктике будут выделяться рядом с городами 12:46
В Подмосковье экстренно развернут новые ковид-госпитали 12:32
Названы курорты, где снижены цены на отели из-за непогоды 12:18
МВД Абхазии: Стрелявший в россиян неоднократно привлекался к ответственности 12:17
Мишустин призвал молодежь изучать историю и не допускать ее искажения 12:16
В Подмосковье безмасочникам грозят штрафы до 30 тысяч рублей 12:12
В Новосибирске задержали второго фигуранта дела о пожаре на АЗС 12:10
В Москве умер заслуженный артист России Петр Деметр 12:05
В Москве и Подмосковье нашли подпольное производство сливочного масла 12:02
В Госдуме оценили предложение Киева "обменять" Крым на запуск "Северного потока-2" 11:55
МИД Германии не исключает новых санкций США против "Северного потока-2" 11:53
В Абхазии в результате стрельбы ранены российские туристы 11:43
У пенсионерки украли почти три миллиона рублей 11:37
Оперштаб: Еще 3045 пациентов вылечились от коронавирусной инфекции в Москве 11:35
Госдума вернула ограничения в работе из-за COVID-19 11:34
В Москве мошенница подменила часы за 800 тысяч рублей на подделку 11:31
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Какие федеральные льготы в 2021 году можно заменить выплатами
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Советы психолога: Как пережить ЕГЭ без стресса
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
Задайте вопрос главе Минобрнауки РФ Валерию Фалькову
15.06.2021 12:02
Рубрика: Спорт

Министр спорта Матыцин: В РФ создана эффективная система борьбы с допингом

Текст: Максим Домчев
Созданная система противодействия допингу в стране является одной из самых успешных в мире, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости
Фото: Павел Бедняков/ РИА Новости

Во вторник, 15 июня, в Москве прошло заседание комитета по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте. На нем выступил министр спорта РФ Олег Матыцин, отметивший, что в нашей стране создана система противодействия применению запрещенных препаратов, которая является одной из самых эффективных в мире.

Юристы предложили ввести технологический допинг-контроль в киберспорте

"Каждая страна испытывает определенные сложности в построении системы, и задача фонда заключается в том, чтобы максимально содействовать усилению борьбы с допингом. В Российской Федерации в последние годы эта система является одной из самых эффективных в мире", - цитирует РИА Новости слова Олега Матыцина.

Глава Минспорта отметил, что продолжается взаимодействие со Всемирным антидопинговым агентством через РУСАДА. В регионах страны действует эффективный механизм работы по противодействию допингу. А самое главное, подчеркнул министр, меняется отношение к допингу, есть нетерпимость к нему.

Олег Матыцин добавил, что главная работа - это не наказание виновных, а профилактика и реализация образовательных программ.

В регионах Спорт Спортивная жизнь Допинг Правительство Минспорт Филиалы РГ Столица ЦФО Москва