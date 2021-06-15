Министр спорта Матыцин: В РФ создана эффективная система борьбы с допингом

Созданная система противодействия допингу в стране является одной из самых успешных в мире, заявил министр спорта РФ Олег Матыцин.

Во вторник, 15 июня, в Москве прошло заседание комитета по утверждению проектов Фонда для искоренения допинга в спорте. На нем выступил министр спорта РФ Олег Матыцин, отметивший, что в нашей стране создана система противодействия применению запрещенных препаратов, которая является одной из самых эффективных в мире.

"Каждая страна испытывает определенные сложности в построении системы, и задача фонда заключается в том, чтобы максимально содействовать усилению борьбы с допингом. В Российской Федерации в последние годы эта система является одной из самых эффективных в мире", - цитирует РИА Новости слова Олега Матыцина.

Глава Минспорта отметил, что продолжается взаимодействие со Всемирным антидопинговым агентством через РУСАДА. В регионах страны действует эффективный механизм работы по противодействию допингу. А самое главное, подчеркнул министр, меняется отношение к допингу, есть нетерпимость к нему.

Олег Матыцин добавил, что главная работа - это не наказание виновных, а профилактика и реализация образовательных программ.