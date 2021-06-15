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15.06.2021 11:03
Рубрика: Спорт

Нижегородские мотогонщики опять оказались на пьедестале "Моторинга"

Текст: Антон Дерябин (Нижний Новгород)
Фото: Владимир Карзаев Фото: Владимир Карзаев
Фото: Владимир Карзаев

13 июня в Казани прошел третий этап чемпионата России по шоссейно-кольцевым мотогонкам Motoring. Анастасия Белякова и ее папа Евгений Беляков из нижегородской команды Chrome Racing опять, как и на втором этапе в Санкт-Петербурге, взяли призовые места в заезде Supersport 300.

Фото: Владимир Карзаев
Нижегородские мотогонщики привезли три медали с "Моторинга"

Настя во время квалификации улучшила свое время на треке, а во время гонки сразу уехала далеко вперед, не оставив соперникам шансов. У ее папы было не так все просто: боясь штрафа за фальстарт (как было на втором этапе), он дал соперникам проскочить вперед, но потом вырвался на вторую позицию, и уверенно держал ее. Настя - первая, Евгений - второй.

Нижегородец Сергей Петрукович участвовал в двух заездах - Superstock 600 и Supersport - и в обоих пришел пятым. И это со сломанным накануне пальцем ноги из-за вылетевшей детали впереди едущего байка. С учетом травмы и того, что что в Supersport ехали 19 пилотов, это очень хороший результат. Андрей Малышев из Chrome Racing, вернувшийся на большой трек после большого перерыва, приехал десятым в классе Superstock 600.

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