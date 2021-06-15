Фото: Екатеринбург впервые принял Кубок России по боксу среди мужчин

В Екатеринбурге накануне стартовал командный Кубок России по боксу среди мужчин 19-40 лет.

Столица Среднего Урала принимает состязания впервые. С 14 по 19 июня сильнейшие боксеры из восьми округов, а также двух городов федерального значения, поборются за Кубок страны и за призовой фонд в 20 миллионов рублей. Как пояснили в пресс-службе Федерации бокса России, сумма распределится следующим образом: 10 миллионов получит команда, занявшая первое место, семь - второе и три - третье место. В командах будет по 20 спортсменов - в каждой по двое из 10 весовых категорий.

"Два года назад мы запланировали с губернатором региона строительство пяти Центров прогресса бокса, а сегодня заложили камень на месте строительства второго из них. Первый уже строят в Каменске-Уральском", - рассказал на церемонии открытия турнира президент международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев.

Кстати

В апреле 2022 года в Качканаре должно пройти первенство России по боксу среди юношей 13-14 лет, а в 2023 году - первенство страны среди студентов, которое станет финальной точкой подготовки сборной России к Всемирным студенческим играм 2023 года.