На командном Кубке России по боксу разыграют 20 млн рублей

В Екатеринбурге стартовал командный Кубок России по боксу среди мужчин 19-40 лет. Сильнейшие боксеры из восьми федеральных округов, а также двух городов федерального значения, поборются в столице Урала за трофей и призовой фонд в 20 млн рублей.

Команда, занявшая первое место, получит 10 млн рублей, призеры - 7 и 3 млн рублей соответственно. В каждой команде будет по 20 спортсменов - два человека в каждой из 10 весовых категорий.

На церемонии открытия турнира в спорткомплексе "Уралец" присутствовали президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Умар Кремлев, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, генеральный секретарь Федерации бокса России Кирилл Щекутьев, а также олимпийские чемпионы Егор Мехонцев, Евгений Тищенко и Рахим Чахкиев.

Умар Кремлев назвал Свердловскую область "меккой" бокса.

- В Екатеринбурге в 2019 году прошел чемпионат мира по боксу, сейчас стартовал Кубок России. Надеюсь, здесь пройдет Кубок мира, - приводит слова Кремлева пресс-служба Федерации бокса России. - Огромное спасибо Свердловской области за организацию, за такой огромный вклад в развитие бокса. Два года назад мы запланировали с губернатором региона строительство пяти Центров прогресса бокса, а сегодня заложили камень на месте строительства второго из них. Первый уже строят в Каменске-Уральском. Все это делается ради наших детей, ради нашего будущего.