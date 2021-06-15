РПЛ опубликовала календарь следующего сезона

Новый сезон в высшем российском дивизионе стартует спустя почти две недели после завершения чемпионата Европы. Матч первого тура намечены на 23-26 июля. Переде этим, 17 июля, состоится матч за Суперкубок страны, в котором обладатель чемпионского титула "Зенит" встретится с победителем розыгрыша Кубка России "Локомотивом".

Осенняя часть сезона продлится 18 туров и завершится 10-13 декабря. Весенняя часть стартует 25-28 февраля. Завершится чемпионат России 21 мая.

Главное дерби сезона между "Спартаком" и ЦСКА пройдет в 8-м и 19-м турах.