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15.06.2021 17:13
Рубрика: Спорт

РПЛ опубликовала календарь следующего сезона

Текст: Максим Домчев
Российская премьер-лига опубликовала календарь сезона 2021/22 годов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
СМИ: "Вест Хэм" договорился о контракте с полузащитником "Спартака" Кралом

Новый сезон в высшем российском дивизионе стартует спустя почти две недели после завершения чемпионата Европы. Матч первого тура намечены на 23-26 июля. Переде этим, 17 июля, состоится матч за Суперкубок страны, в котором обладатель чемпионского титула "Зенит" встретится с победителем розыгрыша Кубка России "Локомотивом".

Осенняя часть сезона продлится 18 туров и завершится 10-13 декабря. Весенняя часть стартует 25-28 февраля. Завершится чемпионат России 21 мая.

Главное дерби сезона между "Спартаком" и ЦСКА пройдет в 8-м и 19-м турах.

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