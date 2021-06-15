Совсем не "фурия"
Чтобы понять, каким подавляющим было территориальное преимущество хозяев поля, достаточно поднять цифры. За матч испанцы сделали 954 передачи. Владение мячом - 85,1 процента времени. Это вообще-то рекорд чемпионатов Европы, начиная с 1980 года, когда данный показатель стали замерять. Даже легендарная сборная с Хави и Иньестой, выигравшая Евро-2008 и в 2012-м не показывала таких сумасшедших цифр.
Но в том-то и дело, что владение мячом в современном футболе - параметр очень условный. И решающее значение имеет далеко не всегда. Матч испанцев со Швецией - хрестоматийная тому иллюстрация.
При всем своем тотальном контроле сборная Испании сподобилась на всего пять ударов в створ. Во втором тайме, когда "красная фурия" должна была додавливать уставшего соперника, ударов в створ было вообще только два. Оба после 89-й минуты!
Что можно сказать в оправдание дружины Луиса Энрике? Во-первых, в сборной Испании идет масштабная перестройка. Уходят легенды, а новые лидеры только обрастают мясом. Как символ перемен - впервые в истории в "красной фурии" не представлен мадридский "Реал". Самая чувствительная потеря - это, пожалуй, харизматичный Серхио Рамос. Несгибаемый капитан, который не пропустил ни одного крупного турнира, начиная с Евро-2004.
Впрочем, и из "Барселоны", другого испанского суперклуба, в сборную подъехало всего двое: Серхио Бускетс и Жорди Альба. Причем Бускетс, назначенный новым капитаном, успел слечь с коронавирусом и первый матч пропустил.
Во-вторых, подготовку сборной Испании к Евро спутал как раз тот самый коронавирус. Помимо Бускетса заразу подхватил еще и Диего Льоренте. После этих двух случаев вся команда в спешке вакцинировалась, но вспышка ковида сильно повлияла на тренировочный процесс. Так что добирать форму испанцам придется уже по ходу турнира.
Ну а больше всех от ничьей Испании со Швецией выиграла Словакия, одолевшая в другом матче группы "Е" Польшу - 2:1. Это позволило словакам выйти в промежуточные лидеры квартета.
Луис Энрике, главный тренер сборной Испании:
Соперник решил играть от обороны, пользуясь длинными забросами. У них был даже шанс победить. Но в результате имеем ничью. Я сочувствую и фанатам, и игрокам. Мы очень хотели добыть победу для болельщиков.
Пытались создавать опасные моменты, но качество поля оставляло желать лучшего. Игроки жаловались на газон. Моменты у нас возникали, но реализовать их мы не смогли.
Что касается нашего форварда Альваро Мораты, не забившего верный момент, это отличный игрок. Он здорово отрабатывает не только в обороне, но и в атаке. В его адрес свистели, но, думаю, он способен с этим справиться. Хочу дождаться момента, когда ему будут рукоплескать.
Янне Андерсон, главный тренер сборной Швеции:
Думать, что мы сумеем сладить с такой талантливой командой да еще при 32-градусной жаре - это, конечно, было бы совсем наивно. Они создавали шансы, но и мы создавали, так что нам нечего стыдиться. Если мы хотим выигрывать у таких сборных или хотя бы отбирать у них очки, то нам придется играть так, как играли. Самоотдача, которую продемонстрировали наши ребята, была просто фантастической.
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