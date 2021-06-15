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15.06.2021 20:05
Рубрика: Спорт

Девушки точно бросят

В Испании и Франции в среду стартует чемпионат Европы-2021 среди женских команд
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 130(8481)
Наша женская национальная команда в среду матчем против Чехии начинает свое участие в финальном турнире чемпионата Европы. Континентально первенство пройдет в Страсбурге (Франция), а именно здесь россиянки выступят на предварительном этапе, и в испанской Валенсии, где 27 июня состоятся решающие игры за медали.
Наши девушки в преддверии Евробаскета-2021 выиграли четыре товарищеских встречи из пяти проведенных. Фото: РИА Новости

Для главного тренера сборной России уроженца Оренбурга Александра Ковалева это будет первый в карьере Евробаскет. Хотя наставник уже опытный и вполне успешный. Под его руководством в 2017-м наша "молодежка" завоевала "золото" первенства мира, обыграв в финале непобедимых доселе грозных американок. Матч был эпическим, знаковым, он вызвал самые восторженные отклики в нашей и зарубежной спортивной прессе.

Состав России на Евробаскет-2021 (в заявке 12 баскетболисток): разыгрывающие и атакующие защитники - Марина Голдырева ("Динамо", Новосибирск), Елизавета Комарова ("Надежда", Оренбург), Дарья Курильчук ("Енисей", Красноярск), Ксения Левченко ("Спарта энд К", Видное Московской области), Камилла Огун ("Намюр", Бельгия), Екатерина Федоренкова ("Ника", Сыктывкар); форварды - Нина Глонти, Александра Штанько /Тарасова/ (обе - МБА, Москва), Раиса Мусина ("Динамо", Курск), Анастасия Шилова ("Надежда"); центровые - Мария Вадеева (УГМК, Екатеринбург), Елизавета Шабанова ("Динамо", Курск).

Удивительно, но для нашей 22-летней центровой Вадеевой это будет уже четвертое по счету континентальное первенство

В группе "D", помимо России и Чехии, выступят также Хорватия (играем с этой командой 18 июня) и хозяйки площадки француженки, наш матч с "трехцветными" состоится 20 июня. Другие квартеты: "А" (Валенсия) - Испания, Беларусь, Швеция, Словакия; "В" (Валенсия) - Италия, Сербия, Черногория, Греция; "С" (Страсбург) - Бельгия, Словения, Турция, Босния. Победители групп напрямую выйдут в четвертьфиналы (23 июня), команды со вторых и третьих мест начнут плей-офф с усеченной стадии 1/8 финала, или с так называемого раунда "Last 12" (21 июня).

Где будем смотреть

17 июня, четверг, "Матч! Страна"

12.55. Россия - Чехия. Группа "D" в Страсбурге (Франция). Первый тур. Прямая трансляция.

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