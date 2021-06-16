Кот Ахилл предсказал победу сборной России в матче с финнами
Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу российской сборной на встрече с Финляндией в рамках чемпионата Европы по футболу, который проходит в эти дни. Как сообщает ТАСС, четвероногий оракул выбрал миску с кормом, обозначенную флагом РФ.
При этом, как отметил ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева, "Ахилл после некоторых сомнений поел из миски России". В социальных сетях уже обсуждают, можно ли на этом основании считать, что матч второго тура группового этапа чемпионата Европы между сборными России и Финляндии, который начнется в 16.00 на петербургском стадионе "Газпром Арена", будет непростым.
Пока достоверность предсказания Ахилла на Евро - 2020 можно оценивать как два к одному. Он правильно определил исход встреч между сборными Италии и Турции, а также Бельгии и России, но ошибся по поводу команды Польши и Словакии. Ахилл пророчил победу полякам, но словаки обыграли их со счетом 2:1.
Кстати
Ахилл выступает оракулом только для игр чемпионата Европы в Петербурге. Следующее предсказание состоится 18 июня в Эрмитаже - Ахилл определит исход матча Словакия - Швеция (18 июня).
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