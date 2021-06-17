В специальный список УЕФА попали самые лучшие рефери из Старого Света: Феликс Брых (Германия), Славко Винчич (Словения), Орель Гринфельд (Израиль), Карлос дель Серро (Испания), Артур Соареш Диаш (Португалия), Даниэль Зиберт (Германия), Сергей Карасев (Россия), Бьорн Кейперс (Нидерланды), Иштван Ковач (Румыния), Данни Маккели (Нидерланды), Антонио Матеу Лаос (Испания), Майкл Оливер (Англия), Даниэле Орсато (Италия), Энтони Тейлор (Англия), Клеман Тюрпен (Франция), Овидиу Хацеган (Румыния), Джюнейт Чакыр (Турция), Андреас Экберг (Швеция). Кроме того, в списке находится аргентинец Фернандо Андрес Рапаллини.

Это стало возможно в рамках программы по обмену между УЕФА и Южноамериканской футбольной конфедерацией КОНМЕБОЛ.

19 рефери обслуживают матчи Евро-2020 в качестве главных арбитров

"Обмен судьями с КОНМЕБОЛ в рамках двух ведущих турниров обогатит оба соревнования и повысит опыт наших топ-судей, - сказал журналистам президент УЕФА Александер Чеферин. - Европа и Южная Америка крайне богаты в плане футбольного мастерства и традиций, в том числе в области судейства. Подобный обмен станет определяющей частью нашей программы сотрудничества, которая поможет улучшить наши соревнования".

За проходящим турниром внимательно следит и глава судейского департамента ФИФА, лучший арбитр XX века по версии журнала "Франс Футбол" итальянец Пьерлуиджи Коллина, которого СМИ любовно называют Фантомасом.

Пьерлуиджи, вам, как главе судейского комитета ФИФА, нравится работа коллег на Евро-2020?

Пьерлуиджи Коллина: Пока они очень стараются, и, на мой взгляд, турнир проходит без каких-либо проблем. Но я хочу напомнить, что ФИФА и УЕФА уже очень давно работают над тем, чтобы добиться справедливых результатов на игровом поле. Человеческий фактор нельзя не учитывать, и тут на помощь игрокам и арбитрам приходят новые технологии. Без них в нашем веке - никуда!

Вы имеете в виду систему видеофиксации ВАР?

Пьерлуиджи Коллина: Именно. Это настоящий прорыв, который делает футбол более понятным для игроков, болельщиков, всех, кому небезразлична игра. Следующая наша общая задача - сделать ВАР более доступным для большего числа ассоциаций-членов. Мы пытаемся найти решение, которое можно реализовать с меньшим количеством использованных камер на поле. Посмотрите сами, сколько важных решений было принято на проходящем турнире! В каждой игре арбитр получает помощь от своих коллег, которые находятся в Ньоне и внимательно следят за всем, что происходит на футбольном поле. Это очень здорово!

Пьерлуиджи Коллина: Система видеоповторов ВАР делает футбол более понятным для игроков, болельщиков, всех, кому небезразлична игра

На нынешнем Евро впервые среди арбитров мужчин есть и женщина - француженка Стефани Фраппар. Вы рады этому обстоятельству?

Пьерлуиджи Коллина: Прежде всего мы готовим судей. Это не мужчины и женщины, а профессионалы. Главный критерий для нас - это знание предмета и качество судейства. Главное, чтобы лучшие из них могли получить необходимый опыт. Так мы избавим футбол от ошибок.

Но рефери те же люди. Неужели мы доживем до того момента, когда арбитраж будет безукоризненным?

Пьерлуиджи Коллина: Наверное, это будет, но не сейчас. Это большой и долгий путь, который футболу предстоит пройти.

Есть ли у вас любимая команда, за которую вы переживаете?

Пьерлуиджи Коллина: Для меня все команды любимые. Больше я вам не скажу ничего (смеется).