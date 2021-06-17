Даниил Медведев вышел на вторую строчку по заработанным призовым среди наших теннисистов. Первая ракетка России и вторая ракетка мира теперь уступает по этому показателю только олимпийскому чемпиону и двукратному победителю "Больших шлемов" Евгению Кафельникову.

После того, как Медведев дошел на "Ролан Гаррос" до четвертьфинала и получил чек на 255 тысяч долларов, ATP обновила статистику. Общая сумма призовых за карьеру у россиянина достигла 16 269 717. От Кафельникова (23,8 млн долларов) Даниил отстает на 7,6 миллиона. После успешного начала сезона-2021 - победы на командном ATP Cup и финала Australian Open - Медведев обошел Михаила Южного (14,2 млн) и Марата Сафина (14,3 млн). Преодолев свою нелюбовь к грунту на "Ролан Гаррос", Даниил совсем чуть-чуть, но опередил Николая Давыденко, который заработал за карьеру 16,1 млн долларов. Суммы внушительные. Но как уже объяснял Даниил Медведев, почти 50 процентов всех призовых уходят на налоги и расходы на команду и поездки по соревнованиям.

Сезон турниров на траве, к слову, Даниил начал с поражения в первом круге в Галле от немца Ян-Леннарда Штруффа. Прибиться к этому покрытию перед Уимблдоном Медведев попробует на Мальорке. Он попросил уайлд-кард, и организаторы не могли отказать.

Между тем в Галле до четвертьфинала добрался Андрей Рублев, обыграв австралийца Джордана Томпсона со счетом 6:4, 6:4. У женщин в Берлине сетка свела на корте во втором круге двух россиянок. Дальше идет Людмила Самсонова, победившая Веронику Кудерметову (6:4, 6:3).