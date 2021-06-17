Признаться, я волновался. Письменная заявка Комитета Фэйр Плей при ОКР была принята благосклонно, отборочная комиссия пропустила нашего кандидата без всяких обсуждений. Но ведь заседание Международного комитета проводится в режиме онлайн, голосование тайное, и кто знает, на какую кнопку нажмет находящийся в гордом одиночестве перед домашним компьютером каждый из 15 членов Исполкома. Все-таки в нем сразу трое американцев, пара итальянцев, а представитель России - лишь один.
Волнения оказались напрасны. Никита Павлович победил с подавляющим преимуществом. Ближайший соперник - многолетний президент Международной федерации спортивного кино, режиссер, организатор сотен фестивалей, а в прошлом легкоатлет Франко Аскани остался далеко позади. И сколько добрых слов вдобавок было произнесено в адрес нового обладателя Трофея после оглашения результатов. О том, что Никита Симонян обладатель Олимпийского ордена МОК, напомнили президент нашего комитета, венгерский чемпион-фехтовальщик, прославленный кардиохирург Йено Камути и член МОК, принцесса Нора Лихтенштейнская. И даже президент Международной ассоциации спортивной прессы Джанни Мерло предложил ограничиться в отношении соотечественника почетным дипломом. Может, эта награда Фэйр Плей воодушевит сборную России, стремящуюся выбраться в плей-офф из своей группы Евро-2020.
Никите Павловичу Симоняну в октябре исполнится 95. Он первый вице-президент Российского футбольного союза. И не почетный, не свадебный генерал, а действующий, активный, всегда имеющий свою годами выверенную точку зрения на происходящее в футболе. Несколько раз во время смены власти в РФЛ, случавшейся в последние годы, именно Симонян брал бразды правления в свои по-прежнему мускулистые руки. Он и тверд, и дипломатичен. За последние полвека не замечал небрежностей в одежде, со вкусом подобранной.
Расскажу лишь об одном благородном поступке тогда еще футболиста "Спартака" Никиты Симоняна. 8 декабря 1956 года в финале олимпийского турнира в Мельбурне сборная СССР победила Югославию - 1:0. Отлично сыграл в том матче наш центрфорвард Никита Симонян. Он удачно заменил лучшего нападающего советской команды молодого Эдуарда Стрельцова, получившего травму в полуфинале. Футбольные правила в ту пору были суровы. Награды вручались лишь футболистам, вышедшим на поле в финальном матче. 30-летний Симонян получил честно заработанную золотую медаль. И отдал награду юному Эдуарду Стрельцову. Эдик, искренне уважавший Симоняна, уже считавшегося если еще не патриархом, то ветераном сборной, отказался. Но Никита Симонян объяснил: Стрельцов сыграл в четырех матчах, не получи травму, вышел бы на поле и в финале, потому он и заслужил "золото". Конечно, Никита Павлович понимал, что еще один шанс побороться за олимпийское чемпионство представится вряд ли. Но не мог он идти против совести.
Никита Павлович не какой-то счастливчик или везунчик. Слава добыта талантом и характером. Он - сын чувячника. Знаете, что это такое? Его отец шил чувяки - удобную обувь. Иногда было голодно. Никита Павлович рассказывал мне, что иногда, когда команда мальчишек-футболистов пехом возвращалась после матчей домой, в животе было совсем пусто. И ему с ребятами приходилось забираться в чужие сады. Срывали по несколько яблок, часто незрелых, но голод утоляющих.
После голосования все мы довольно бурно обсуждали наболевшее. Где и когда вручать главные призы и дипломы? Точной даты пока не установлено. Возможно, 2-3 декабря на Гала-вечере в Будапеште. Эта дата раз пять по понятным причинам все переносилась и отодвигалась...