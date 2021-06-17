Каждый год Международный комитет Фэйр Плей вручает призы за спортивное благородство. На этот раз 13 знаменитостей претендовали на Трофей имени Жана Боротра "За безупречное поведение на протяжении всей спортивной карьеры". Среди них президенты крупнейших международных федераций, близкие к семье президента Джона Кеннеди организаторы Специальных Олимпийских игр и прославленные спортсмены.

Олимпийский 1956-й - триумф нашей футбольной сборной и Никиты Симоняна. Фото: Getty Images

Признаться, я волновался. Письменная заявка Комитета Фэйр Плей при ОКР была принята благосклонно, отборочная комиссия пропустила нашего кандидата без всяких обсуждений. Но ведь заседание Международного комитета проводится в режиме онлайн, голосование тайное, и кто знает, на какую кнопку нажмет находящийся в гордом одиночестве перед домашним компьютером каждый из 15 членов Исполкома. Все-таки в нем сразу трое американцев, пара итальянцев, а представитель России - лишь один.

Волнения оказались напрасны. Никита Павлович победил с подавляющим преимуществом. Ближайший соперник - многолетний президент Международной федерации спортивного кино, режиссер, организатор сотен фестивалей, а в прошлом легкоатлет Франко Аскани остался далеко позади. И сколько добрых слов вдобавок было произнесено в адрес нового обладателя Трофея после оглашения результатов. О том, что Никита Симонян обладатель Олимпийского ордена МОК, напомнили президент нашего комитета, венгерский чемпион-фехтовальщик, прославленный кардиохирург Йено Камути и член МОК, принцесса Нора Лихтенштейнская. И даже президент Международной ассоциации спортивной прессы Джанни Мерло предложил ограничиться в отношении соотечественника почетным дипломом. Может, эта награда Фэйр Плей воодушевит сборную России, стремящуюся выбраться в плей-офф из своей группы Евро-2020.

Никите Павловичу Симоняну в октябре исполнится 95. Он первый вице-президент Российского футбольного союза. И не почетный, не свадебный генерал, а действующий, активный, всегда имеющий свою годами выверенную точку зрения на происходящее в футболе. Несколько раз во время смены власти в РФЛ, случавшейся в последние годы, именно Симонян брал бразды правления в свои по-прежнему мускулистые руки. Он и тверд, и дипломатичен. За последние полвека не замечал небрежностей в одежде, со вкусом подобранной.

Симонян - вице-президент Российского футбольного союза. И не почетный, а действующий и активный!

Расскажу лишь об одном благородном поступке тогда еще футболиста "Спартака" Никиты Симоняна. 8 декабря 1956 года в финале олимпийского турнира в Мельбурне сборная СССР победила Югославию - 1:0. Отлично сыграл в том матче наш центрфорвард Никита Симонян. Он удачно заменил лучшего нападающего советской команды молодого Эдуарда Стрельцова, получившего травму в полуфинале. Футбольные правила в ту пору были суровы. Награды вручались лишь футболистам, вышедшим на поле в финальном матче. 30-летний Симонян получил честно заработанную золотую медаль. И отдал награду юному Эдуарду Стрельцову. Эдик, искренне уважавший Симоняна, уже считавшегося если еще не патриархом, то ветераном сборной, отказался. Но Никита Симонян объяснил: Стрельцов сыграл в четырех матчах, не получи травму, вышел бы на поле и в финале, потому он и заслужил "золото". Конечно, Никита Павлович понимал, что еще один шанс побороться за олимпийское чемпионство представится вряд ли. Но не мог он идти против совести.

Никита Павлович не какой-то счастливчик или везунчик. Слава добыта талантом и характером. Он - сын чувячника. Знаете, что это такое? Его отец шил чувяки - удобную обувь. Иногда было голодно. Никита Павлович рассказывал мне, что иногда, когда команда мальчишек-футболистов пехом возвращалась после матчей домой, в животе было совсем пусто. И ему с ребятами приходилось забираться в чужие сады. Срывали по несколько яблок, часто незрелых, но голод утоляющих.

После голосования все мы довольно бурно обсуждали наболевшее. Где и когда вручать главные призы и дипломы? Точной даты пока не установлено. Возможно, 2-3 декабря на Гала-вечере в Будапеште. Эта дата раз пять по понятным причинам все переносилась и отодвигалась...