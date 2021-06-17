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17.06.2021 18:22
Рубрика: Спорт

Москвичи попросили Толстого помочь с открытием воркаут-площадок во дворах

Текст: Анна Полтавцева
Фото: Александр Чикин Фото: Александр Чикин
Фото: Александр Чикин

На юго-востоке Москвы могут появиться новые дворовые площадки для воркаута

Фото: Евгений Самарин/ РИА Новости
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Жители Люблино обратились к депутату Государственной думы Петру Толстому с просьбой поспособствовать открытию площадок для воркаута во дворах на улицах Краснодонской и Краснодарской. Москвичи записали видеообращение к депутату, представляющему в Думе Люблинский избирательный округ.

Дворы по улице Краснодонской благоустроили еще в 2018 году, а на Краснодарской отремонтировали в 2021-м. На Краснодарской установили основу под зону воркаута, но никакого спортивного инвентаря здесь так и не появилось.

Люди уже собрали подписи, чтобы передать их Петру Толстому. Местные жители надеются, что полноценные воркаут-площадки появятся в их дворах в нынешнем году.

Ранее Петр Толстой неоднократно отмечал, что спортивная инфраструктура должна быть доступна во всех районах столицы, а у каждого москвича должна быть возможность заниматься спортом и физкультурой рядом с домом в любое удобное время. Толстой, в частности, обратился к мэру Москвы Сергею Собянину с просьбой посодействовать в вопросе строительства нового ФОКа в районе Выхино-Жулебино. Также депутат взял под контроль возведение нового катка в Капотне.

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