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17.06.2021 13:42
Рубрика: Спорт

Александр Кержаков стал тренером ФК "Нижний Новгород"

Текст: Мария Волкова (Нижний Новгород)

Александр Кержаков назначен главным тренером футбольного клуба "Нижний Новгород". Об этом сообщил у себя в Instagram губернатор Глеб Никитин.

Фото: Valerio Pennicino - UEFA/UEFA via Getty Images
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- Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой - отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! - написал глава региона.

Александр Кержаков считается лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он играл с составе "Зенита", затем подписал контракт с испанским клубом "Севилья", после чего вернулся в Россию - в московское "Динамо", а потом опять в "Зенит". Игровую карьеру он завершил в 2017 году, после чего стал тренером. В сентябре 2020 года Кержаков возглавил клуб "Томь".

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