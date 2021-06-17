Александр Кержаков стал тренером ФК "Нижний Новгород"

Александр Кержаков назначен главным тренером футбольного клуба "Нижний Новгород". Об этом сообщил у себя в Instagram губернатор Глеб Никитин.

- Он играл в ведущих клубах и с сильнейшими российскими и зарубежными тренерами, знает все модели тренерской работы! Молодой амбициозный тренер для молодой амбициозной команды. И еще важно, что для Саши наш регион не чужой - отец из Дзержинска. Впереди важнейший и сложнейший сезон в Премьер-Лиге! - написал глава региона.

Александр Кержаков считается лучшим бомбардиром в истории российского футбола. Он играл с составе "Зенита", затем подписал контракт с испанским клубом "Севилья", после чего вернулся в Россию - в московское "Динамо", а потом опять в "Зенит". Игровую карьеру он завершил в 2017 году, после чего стал тренером. В сентябре 2020 года Кержаков возглавил клуб "Томь".