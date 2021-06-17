После проведения 20-23 мая этого года второго этапа Кубка мира по гребле на байдарках и каноэ, Барнаул официально стал новой точкой на карте Международной федерации гребли (ICF).

Столица Алтайского края настолько понравилась гребцам со всего мира (речь идет, в частности, о проживании, питании, организации работы транспорта, поведении болельщиков), что ряд делегаций стал рассматривать Барнаул как место заключительных предолимпийских сборов перед Токио. Каноистки из Чили вместе со своими тренером сразу остались здесь и спокойно готовятся к Играм в Японии. Идут переговоры с федерациями гребли из Кубы и Германии.

Пока все идет к тому, что спортсменов начнут пускать в Японию за шесть дней до начала Олимпиады, и выбор места проведения полноценных сборов становится особенно актуальным. Иностранцев привлекает не только современная инфраструктура местного гребного канала, но и несущественная разница во времени между Токио и Барнаулом. Не исключено, что здесь будут готовиться некоторые российские гребцы. Наши соотечественники взяли шестнадцать олимпийских путевок, и последнюю из них - в Барнауле, когда байдарочница Наталья Подольская уверенно победила в заезде на 200 метров.

Этап КМ в Барнауле создал прецедент со спортивным инвентарем. Для всех участников были закуплены лодки, согласно физическим кондициям и пожеланиям спортсменов. В ICF отметили, что эта практика в будущем позволит расширять географию соревнований и уйти от зависимости от трех-четырех традиционных гребных каналов в Европе, где ранее проходили все старты. Впервые в истории международной гребли были организованы чартерные рейсы в Барнаул для команд, выступавших на первом этапе в венгерском Сегеде. В общей сложности в краевую столицу прибыло более 300 гостей из 57 стран.

Также достигнута предварительная договоренность между ICF и организаторами второго этапа КМ о проведении в Барнауле в 2023 году мирового первенства среди юниоров (17-18 лет). Краевой центр стал вторым после Сегеда городом по численности болельщиков на трибунах (венгерский город носит неофициальное звание "столицы гребли на байдарках и каноэ"). С учетом эпидемиологической обстановки и в целях безопасности спортивный и зрительский берега были разделены, гребцы и болельщики не пересекались. Для последних был организован бесплатный автотранспорт из города. Также до гребного канала можно было добраться на электричке. На зрительском берегу работало около пятидесяти павильонов с различной продукцией, прошли розыгрыши лотерей, в которых можно было выиграть три автомобиля и квартиру.

Досадных моментов немного. В мае возникло серьезное препятствие: из-за пандемии для въезда в Россию требовалось получить не только визу, но и специальное разрешение. В Болгарии, где размешался выездной офис барнаульского этапа КМ, эту тонкость уловили не сразу. Проблема усугубилась длинными майскими праздниками. Но болгарский офис быстро разослал партнерам правильные инструкции, и разрешения на въезд были получены вовремя.

В самом Барнауле подвела погода - температура колебалась от одного градуса утром до плюс тридцати в последний день. Спортсмены боролись с сильным переменным ветром, мокли под проливным дождем. Организаторы международных стартов должны сделать зарубку на память: май на юге Сибири - далеко не самый удачный месяц для гребцов. Здесь вместе с климатическими аномалиями возможен и паводок - канал связан с Обью. Кроме того, в аэропорте случилось несколько накладок со встречей и отправкой спортивных делегаций. Был ряд организационных неудач - например, с синхронной озвучкой объявлений для спортсменов на английском языке, с экипировкой контролеров и организацией культурной программы для зрителей.

К сожалению, вопреки ожиданиям организаторов и зрителей, телекомпания "Матч ТВ" не стала вести трансляцию соревнований - при том, что их показали в 72 странах, а в нынешнем году в России международных стартов такого уровня и масштаба больше не будет.

Министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя ситуацию по просьбе корреспондента "РГ", подчеркнул:

- Конечно, крупные международные соревнования в России должны максимально освещаться на федеральных каналах, жители страны имеют полное право следить за выступлениями наших спортсменов и переживать за них.

В целом этап Кубка мира по гребле стал незабываемым событием для многих тысяч жителей и гостей Барнаула. Он доказал: краевой центр готов проводить крупные соревнования международного уровня.

Прямая речь

Юрий Шамков, председатель краевой федерации гребли на байдарках и каноэ:

- Для полноценного отдыха горожан на канале должен появиться пляж. А чтобы задействовать всю рекреационную зону, нужно для начала намыть площадку, чтобы разместить досуговые объекты. Если оперативно внести корректировки в краевую инвестиционную программу, нарастить грунт можно еще в этом году, а в следующем заняться строительством бассейнов, точек общепита, фитнеса, сценических площадок. Инвесторы есть. Для Барнаула это актуальный проект. Гребцы будут работать на обводном канале, а для отдыхающих, кроме береговой зоны, останется акватория до 300 метров в длину и 110 в ширину. Глубина там большая, вода не цветет. Есть идея разместить на берегах канала спортивные объекты, которые можно легко трансформировать в помещения для проведения конференций и выставок, построить отель и создать цепочку досуговых центров. Временную железнодорожную остановку "Гребной канал", работавшую в дни Кубка мира, уберут, но у железнодорожников есть понимание, что нужна капитальная платформа, если рекреационная зона получит необходимое развитие. Этап Кубка мира послужил драйвером. Думаю, в ближайшие два-три года это место станет пользоваться массовым спросом.