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17.06.2021 21:20
Рубрика: Спорт

Чешки нам по размеру

Российские девушки с победы начали чемпионат Европы
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 133(8484)
Женская сборная России успешно взяла старт на континентальном чемпионате, который организован в двух странах. Наши девушки на предварительном этапе выступают в группе "D" во французском Страсбурге. В первом туре обыграна команда Чехии - 73:69.
В матче с Чехией игроки сборной России не сумели избежать стартовой нервозности, но все-таки добились успеха. Фото: fiba.basketball В матче с Чехией игроки сборной России не сумели избежать стартовой нервозности, но все-таки добились успеха. Фото: fiba.basketball
В матче с Чехией игроки сборной России не сумели избежать стартовой нервозности, но все-таки добились успеха. Фото: fiba.basketball

Шикарный матч выдала центровая екатеринбургского УГМК Мария Вадеева. Она набрала наши первые восемь очков, на ее счету два важнейших реализованных штрафных броска за две секунды до завершения основного времени игры. Итоговая бомбардирская цифра 22-летней спортсменки - 27 баллов и еще плюс к этому 16 подборов. В баскетбольной статистике такая комбинация показателей называется "дабл-даблом".

Фото: AFP/Ina Fassbender
"Анадолу Эфес" впервые стал победителем баскетбольной Евролиги

Для Вадеевой, несмотря на молодость, нынешний чемпионат Европы - уже четвертый по счету. Но более половины команды, в том числе и главный тренер Александр Ковалев, - дебютанты подобных турниров. Нехватка опыта сказалась в заключительной десятиминутке. Достигнутый было 12-очковый перевес улетучился более чем стремительно, отсюда и нервная концовка. Соперницы за 14 секунд до сирены получили право на атаку, однако Вероника Ворачкова промахнулась из-за дуги. Чешки в защите стали фолить, и вот тут на линии штрафных выручила практически незаменимая для этого состава Вадеева.

Сегодня играем с Хорватией, в случае победы можно будет праздновать выход в плей-офф, куда попадают по три лучшие команды от каждого из четырех квартетов.

Спорт Баскетбол