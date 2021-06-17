Женская сборная России успешно взяла старт на континентальном чемпионате, который организован в двух странах. Наши девушки на предварительном этапе выступают в группе "D" во французском Страсбурге. В первом туре обыграна команда Чехии - 73:69.

Шикарный матч выдала центровая екатеринбургского УГМК Мария Вадеева. Она набрала наши первые восемь очков, на ее счету два важнейших реализованных штрафных броска за две секунды до завершения основного времени игры. Итоговая бомбардирская цифра 22-летней спортсменки - 27 баллов и еще плюс к этому 16 подборов. В баскетбольной статистике такая комбинация показателей называется "дабл-даблом".

Для Вадеевой, несмотря на молодость, нынешний чемпионат Европы - уже четвертый по счету. Но более половины команды, в том числе и главный тренер Александр Ковалев, - дебютанты подобных турниров. Нехватка опыта сказалась в заключительной десятиминутке. Достигнутый было 12-очковый перевес улетучился более чем стремительно, отсюда и нервная концовка. Соперницы за 14 секунд до сирены получили право на атаку, однако Вероника Ворачкова промахнулась из-за дуги. Чешки в защите стали фолить, и вот тут на линии штрафных выручила практически незаменимая для этого состава Вадеева.

Сегодня играем с Хорватией, в случае победы можно будет праздновать выход в плей-офф, куда попадают по три лучшие команды от каждого из четырех квартетов.