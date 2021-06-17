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17.06.2021 16:16
Рубрика: Спорт

Российские баскетболистки выиграли у Чехии на старте Евробаскета

Текст: Максим Домчев
Женская сборная России по баскетболу в первом матче чемпионата Европы по баскетболу переиграла команду Чехии - 73:69.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

В четверг стартовал чемпионат Европы среди женских сборных по баскетболу. Турнир проходит во Франции и Испании. Россиянки в стартовом матче встречались с командой Чехии в Страсбуре.

Фото: Пресс-служба РФБ
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Матч прошел в упорной борьбе. Стартовая четверть осталась за россиянками - 16:14. К большому перерыву преимущество составляло уже 5 очков. В третьей 10-минутке сборная России увеличила отрыв до 9 очков. Чешской команде в концовке все же удалось сократить отставание, но победу россиянки не упустили - 73:69.

Лучшей стала центровая сборной России Мария Вадеева, набравшая 27 очков и сделавшая 16 подборов. У соперниц 24 очка на счету Алены Ханушовой.

В одной группе с российской командой также выступают сборные Хорватии и Франции. 18 июня сборная России сыграет с Хорватией. В плей-офф выйдут по три лучших команды, но победители групп сразу проходят в четвертьфинал, а вторая и третья команды сыграют в 1/8 финала.

Спорт Баскетбол