Швеция и Дания примут ЧМ-2025 по хоккею

Чемпионат мира по хоккею 2025 года примут шведский Стокгольм и датский Хернинг.

В четверг Международная федерация хоккея определилась с местом проведение чемпионата мира 2025 года. Он пройдет в двух странах - Швеции и Дании. Его примут Стокгольм и Хернинг.

Основная часть турнира состоится в шведской столице. Помимо матчей группового раунда там пройдут два четвертьфинала, полуфиналы, матч за третье место и финал. В Хернинге намечены игры группового раунда и два четвертьфинала.

Чемпионат мира 2021 года прошел в Латвии. ЧМ-2022 примет Финляндия. Турнир 2023 года пройдет в России, 2024-го - в Чехии.