Стали известны расклады, при которых сборная России выйдет в плей-офф Евро-2020
Лидируют здесь с шестью очками бельгийцы, которые досрочно обеспечили себе выход в плей-офф благодаря сегодняшней победе над Данией (2:1). Далее с тремя очками идут Россия с Финляндией, а скандинавы не набрали пока ни одного балла.
По регламенту из группы выходят не только две сильнейшие команды, но также и четыре лучшие сборные из числа занявших третье место. Они будут ранжироваться по количеству очков, а далее - по разнице мячей и числу голов. Рассмотрим все варианты, при которых Россия выходит в плей-офф.
1. Если россияне обыграют датчан, а Бельгия не потеряет очки в матче с финнами - команда Станислава Черчесова займет второе место. В случае победы финнов наши пробьются в следующий раунд с третьей строчки (из-за плохой разницы мячей). В двух группах (А и Е) сборные с третьих строчек точно не наберут шесть очков, так что при таком раскладе россияне точно окажутся в топ-4 третьих мест.
2. Если наши сыграют вничью в Копенгагене, а Бельгия не уступит финнам. В случае успеха Финляндии россияне финишируют третьими с четырьмя очками - это неплохой результат, но вовсе не гарантия выхода в 1/8 финала. Надо будет смотреть на расклад сил в других группах.
3. Если Россия проиграет Дании в один мяч, но не со счетом 0:1, а Бельгия одолеет финнов, то наши станут третьими. Останется небольшой шанс на выход в плей-офф.
При всех остальных раскладах Россия не сумеет пробиться в следующий раунд и покинет Евро-2020.
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