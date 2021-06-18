Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

В группе "В" Бразилия встречалась с командой Перу. Уже на 12-й минуте встречи хозяева турнира вышли вперед после удачного подключения к атаке защитника Алекса Сандро. Перуанцам до перерыва удалось сдержать атакующий порыв сборной Бразилии, но во второй половине встречи команда все же "развалилась".

Почти в середине второй половины встречи Неймар во второй раз поразил ворота перуанского голкипера, а под занавес встречи Эвертон Рибейро и Ришарлисон установили окончательный результат - 4:0.

В другом матче этой группы встречались Колумбия и Венесуэла. Колумбийцы атаковали на протяжении всего матча, нанеся по воротам соперника более 20 ударов. Но пробить голкипера команды им так и не удалось. Итог встречи - нулевая ничья.