Новости

Юрист назвала самое невыгодное время для отпуска 08:36
В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков 08:23
Эриксену успешно проведена операция на сердце 08:13
Президент Швейцарии заявил, что ценит прямоту Путина 07:50
Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки 07:48
Василевский установил рекорд по победам в плей-офф для россиян 07:31
Жители Хабаровского края получат квартиру за тройняшек 06:22
Гинцбург исключил планы адаптировать "Спутник V" к индийскому штамму 06:06
В Магаданской области обнаружили коронавирус в детском лагере 05:11
Роспотребнадзор соберет базу данных о мутациях коронавируса 04:47
Паводок в Забайкалье подтопил жилые дома и разрушил мосты 04:31
Саммит лимузинов: СМИ сравнили Aurus Путина и Cadillac Байдена 04:30
Медведь проник на военную авиабазу на севере Японии 04:28
Жители Сахалина ощутили землетрясение 03:48
Фестиваль "Дикая Мята-2021" отменен 03:26
Погодные аномалии ожидают ряд регионов страны в ближайшее время 03:18
Во Владивостоке из-за COVID-19 отменили массовые мероприятия 02:57
Для российских военных разработают смартфоны и цифровую экосистему 02:30
Девять человек пострадали при перестрелке в штате Аризона 02:25
Сегодня выпускники школ сдадут ЕГЭ по биологии и иностранным языкам 01:50
Глава СНБО Украины: Киев не может выполнить Минские соглашения 01:01
Анна Попова объяснила рост заболеваемости коронавирусом в России 17.06.2021
Суд арестовал обвиняемого в убийстве двух женщин в Новой Москве 17.06.2021
В Афганистане число заболеваний COVID-19 за месяц возросло в 24 раза 17.06.2021
Верховный суд США поддержал закон о доступном здравоохранении 17.06.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
18+
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Почему эксперты высказались против добровольной диагностики машин
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Как будет работать новая формула газификации в садоводческих товариществах
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
Законы, по которым будем жить, публикует "РГ"
18.06.2021 07:48
Рубрика: Спорт

Бразилия разгромила Перу на Кубке Америки

Текст: Максим Домчев

В группе "В" Бразилия встречалась с командой Перу. Уже на 12-й минуте встречи хозяева турнира вышли вперед после удачного подключения к атаке защитника Алекса Сандро. Перуанцам до перерыва удалось сдержать атакующий порыв сборной Бразилии, но во второй половине встречи команда все же "развалилась".

Фото: Reuters
Аргентинские футболисты сыграли вничью с чилийцами на старте Кубка Америки

Почти в середине второй половины встречи Неймар во второй раз поразил ворота перуанского голкипера, а под занавес встречи Эвертон Рибейро и Ришарлисон установили окончательный результат - 4:0.

В другом матче этой группы встречались Колумбия и Венесуэла. Колумбийцы атаковали на протяжении всего матча, нанеся по воротам соперника более 20 ударов. Но пробить голкипера команды им так и не удалось. Итог встречи - нулевая ничья.

Спорт Футбол