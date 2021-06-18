Эриксену успешно проведена операция на сердце
Полузащитнику сборной Дании Кристиану Эриксену накануне была проведена операция на сердце. Игроку установили имплантируемый кардиовертер-дефибриллятор.
По данным Gazzetta dello Sport, датские врачи прислушались к рекомендациям специалистов и провели операцию. Ожидается, что уже сегодня, 18 июня, игрок будет выписан. Итальянское издание утверждает, что у Эриксена выявлен миокардит, хотя до сих пор официально диагноз футболисту не назывался.
Сам датчанин уже говорил о том, что намерен продолжить футбольную карьеру. При этом в итальянской Серии А он играть не сможет - в этой стране игрокам с установленными кардиостимуляторами выходить на поле нельзя.
Эриксен потерял сознание в концовке первого тайма стартового матче Евро-2020 против команды Финляндии. У игрока остановилось сердце, но медикам удалось оказать спортсмену помощь. Он был доставлен в больницу, где находится до сих пор.
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